Jozef Fricl ponovo traži oslobađanje od doživotne kazne zatvora

Autor Nikolina Damjanić
0

Devedesetogodišnji Jozef Fricl, koji je 2009. godine osuđen jer je decenijama držao kćer u zatočeništvu i silovao, ponovno je zatražio da ga sud oslobodi od doživotne zatvorske kazne.

Jozef fricl traži oslobađanje od doživotne kazne Izvor: Profimedia

Regionalni sud u austrijskom gradu Kremsu potvrdio je da je Friclov advokat Astrid Vagner predala zahtjev za prekid izvršavanja zatvorske kazne.

Ona je ranije tvrdila da je Fricl proveo više od 15 godina u zatvoru, te da su ostvareni zakonski uslovi za takav zahtjev, javila je njemačka agencija DPA-a.

Fricl je 1984. godine zaključao tada osamnaestogodišnju kćerku u podrum svoje kuće, gdje ju je u naredne 24 godine više hiljada puta silovao, te mu je ona rodila sedmoro djece.

Jedno od njih je umrlo nedugo nakon rođenja.

Slučaj je otkriven 2008. godine, te je dobio pažnju medija širom svijeta.

Fricl je u zatvoru uzeo novo prezime.

Raniji zahtjev za puštanjem na slobodu propao je prošle godine, a sud je kao razlog naveo visok stepen opasnosti od ponavljanja krivičnih djela, te manjak spremnosti na život na slobodi.

(Srna/MONDO)

