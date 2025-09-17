Tragedija kod Bijeljine: Vozač poginuo, suvozač teško povrijeđen

Vozač iz Bijeljine čiji su inicijali Č.S. poginuo je kada je automobil kojim je upravljao sletio sa kolovoza na lokalnom putu u semberskom mjestu Glavičorak, saopšteno je iz bijeljinske Policijske uprave.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Vozač iz Bijeljine čiji su inicijali Č.S. poginuo je kada je automobil kojim je upravljao sletio sa kolovoza na lokalnom putu u semberskom mjestu Glavičorak, saopšteno je iz bijeljinske Policijske uprave.

U ovoj saobraćajnoj nesreći teško je povrijeđen Bijeljinac čiji su inicijali M.S. koji je bio putnik u automobilu "hjundai".

Udes se dogodio danas u 13.55 časova, u toku je uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

(Srna/MONDO)