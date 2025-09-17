logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija kod Bijeljine: Vozač poginuo, suvozač teško povrijeđen

Tragedija kod Bijeljine: Vozač poginuo, suvozač teško povrijeđen

Autor Nikolina Damjanić
0

Vozač iz Bijeljine čiji su inicijali Č.S. poginuo je kada je automobil kojim je upravljao sletio sa kolovoza na lokalnom putu u semberskom mjestu Glavičorak, saopšteno je iz bijeljinske Policijske uprave.

Udes kod bijeljine poginuo vozač Izvor: Mondo - Slaven Petković

Vozač iz Bijeljine čiji su inicijali Č.S. poginuo je kada je automobil kojim je upravljao sletio sa kolovoza na lokalnom putu u semberskom mjestu Glavičorak, saopšteno je iz bijeljinske Policijske uprave.

U ovoj saobraćajnoj nesreći teško je povrijeđen Bijeljinac čiji su inicijali M.S. koji je bio putnik u automobilu "hjundai".

Udes se dogodio danas u 13.55 časova, u toku je uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

(Srna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bijeljina saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ