Uhapšen zbog teške krađe: Bijeljinac provalio u Republički inspektorat

Bijeljinac čiji su inicijali N. B. uhapšen je danas zbog teške krađe iz javne institucije računarske opreme i dva putnička automobila, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Provala je prijavljena rano jutros, a pripadnici Policijske uprave Bijeljina su brzim reagovanjem i operativnim radom na terenu pronašli ukradene automobile i predmete, koji su vraćeni vlasniku.

U toku je rad na dokumentovanju predmeta, a protiv lica N. S. slijedi izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini za krivično djelo teška krađa.

"Glas Srpske" piše da je N. B. provalio u prostorije Republičkog inspektorata u Bijeljini.

