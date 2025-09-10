logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen zbog teške krađe: Bijeljinac provalio u Republički inspektorat

Uhapšen zbog teške krađe: Bijeljinac provalio u Republički inspektorat

Autor Dušan Volaš
0

Bijeljinac čiji su inicijali N. B. uhapšen je danas zbog teške krađe iz javne institucije računarske opreme i dva putnička automobila, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Provala je prijavljena rano jutros, a pripadnici Policijske uprave Bijeljina su brzim reagovanjem i operativnim radom na terenu pronašli ukradene automobile i predmete, koji su vraćeni vlasniku.

U toku je rad na dokumentovanju predmeta, a protiv lica N. S. slijedi izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini za krivično djelo teška krađa.

"Glas Srpske" piše da je N. B. provalio u prostorije Republičkog inspektorata u Bijeljini.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bijeljina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ