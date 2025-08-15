logo
Povrijeđene dvije osobe: Sudar automobila i mopeda u Bijeljini

Autor Dušan Volaš
0

Vozač mopeda i njegov saputnik povrijeđeni su u saobraćajnoj nezgodi u Bijeljini, rekla je Srni portparol bijeljinske Policijske uprave Tanja Kovačević.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U nezgodi, koja se dogodila noćas u Ulici Miloša Obilića, učestvovao je automobil "reno" kojim je upravljao vozač čiji su inicijali I.L. i moped "jamaha" kojeg je vozio Đ.M, a njegov saputnik je bilo lice D.G.

Iz policije navode da se o stepenu povreda vozača Đ.M. ljekari nisu izjasnili, dok lice D.G. ima lakše povrede.

Uviđaj su izvršili pripadnici bijeljinske Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja, a o svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

