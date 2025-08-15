logo
Verbalni sukob zbog parkinga: U Bijeljini se prijetilo nožem i pištoljem

Verbalni sukob zbog parkinga: U Bijeljini se prijetilo nožem i pištoljem

Autor Dušan Volaš

Autor Dušan Volaš
0

Bijeljinska policija uhapsila je dvije osobe zbog verbalnog sukoba i prijetnji oružjem.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policiji u Bijeljini juče je prijavljen verbalni sukob ispred porodične kuće na području grada između Ž.K. i Ž.G. zbog nepropisno parkiranog vozila koje je uklonjeno vozilom "pauk".

Iz Policijske uprave Bijeljina danas je saopšteno da je lice Ž.G. prijetilo džepnim nožem licu Ž.K, koje je onda njemu prijetilo pištoljem.

Policijski službenici su uhapsili oba lica i oduzeli im oružje.

Tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini naredio je da protiv oba uhapšena bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti.

SRNA

