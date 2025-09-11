Uhapšen Brčak u Bijeljini: Pronađena droga, nožem napao policiju

Bijeljinska policija uhapsila je muškarca iz Brčkog čiji su inicijali A.Č. kod kojeg je pronađeno 226 grama marihuane, a koji je tokom hapšenja pružao aktivan otpor, uz upotrebu noža, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Bijeljini i uz saglasnost dežurnog tužioca izvršen je pretres na jednoj lokaciji i oduzeta dva paketa sa 226 grama marihuane, dva bajoneta, drobilica i mobilni telefon.

Iz policije navode da je tokom pretresa osumnjičeni pružao aktivan otpor uz upotrebu noža i blokiranjem ulaznih vrata.

Uhapšeni se sumnjiči za krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet droge, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.