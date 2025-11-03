Studentkinja fočanskog fakulteta porijeklom iz Indije boluje od tifusa

Studentkinja iz Indije koja studira na Medicinskom fakultetu u Foči boluje od tifusa.
Bolest za koju se smatralo da je davno iskorijenjena na našim prostorima otkrivena je kod studentkinje iz Indije, objavio je Capital.
Navodi se da je studentkinja je stavljena u izolaciju, a kao osnovni uzrok infekcije smatraju se katastrofalni higijenski uslovi u kojima je živjela.
Svi kontakti koji su testirani su negativni, a kako je rečeno novinarima Nezavisnih, utvrđeno je studentkinja već bila oboljela kad je stigla u BiH.