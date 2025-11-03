logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Studentkinja fočanskog fakulteta porijeklom iz Indije boluje od tifusa 2

Studentkinja fočanskog fakulteta porijeklom iz Indije boluje od tifusa

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
2

Studentkinja iz Indije koja studira na Medicinskom fakultetu u Foči boluje od tifusa.

indijka koja studira u foči ima tifus Izvor: sdfoca.com

Bolest za koju se smatralo da je davno iskorijenjena na našim prostorima otkrivena je kod studentkinje iz Indije, objavio je Capital.

Navodi se da je studentkinja je stavljena u izolaciju, a kao osnovni uzrok infekcije smatraju se katastrofalni higijenski uslovi u kojima je živjela.

Svi kontakti koji su testirani su negativni, a kako je rečeno novinarima Nezavisnih, utvrđeno je studentkinja već bila oboljela kad je stigla u BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

tifus Foča student

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Ne znaju da se gaće i ruke peru , a studiraju medicinu na engleskom

zole

@Jaaa džabe fakultet to se naviklo od godine do godine prati u rijeci gang , a koliko je čista zna se

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ