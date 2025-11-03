Studentkinja fočanskog fakulteta porijeklom iz Indije boluje od tifusa

Studentkinja iz Indije koja studira na Medicinskom fakultetu u Foči boluje od tifusa.

Izvor: sdfoca.com

Bolest za koju se smatralo da je davno iskorijenjena na našim prostorima otkrivena je kod studentkinje iz Indije, objavio je Capital.

Navodi se da je studentkinja je stavljena u izolaciju, a kao osnovni uzrok infekcije smatraju se katastrofalni higijenski uslovi u kojima je živjela.

Svi kontakti koji su testirani su negativni, a kako je rečeno novinarima Nezavisnih, utvrđeno je studentkinja već bila oboljela kad je stigla u BiH.