Institut za javno zdravlje o slučaju tifusa u Foči: Spriječeno širenje virusa, svi su dobro 2

Institut za javno zdravlje o slučaju tifusa u Foči: Spriječeno širenje virusa, svi su dobro

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske obavještava građane da su Dom zdravlja, bolnica, kao i Medicinski fakultet u Foči, u saradnji s Institutom, preduzeli sve neophodne mjere za zbrinjavanje studentice i sprečavanje daljeg širenja zaraze.

23.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Povodom informacija u medijima da studentica iz Indije koja studira u Foči boluje od tifusa, iz Instituta kažu da se o importovanom slučaju, jer je studentica preboljela tifus prije nekoliko godina, a u Foču se vratila na nastavu prije mjesec dana sa već prisutnim simptomima.

Nakon što se javila u zdravstvenu ustanovu, utvrđeno je prisustvo uzročnika trbušnog tifusa (Salmonella enterica serovar Typhi).

Dom zdravlja i Regionalni centar Instituta u Foči obavili su anketiranje i epidemiološko posmatranje svih koji su bili u kontaktu sa studenticom, i trenutno su svi dobrog zdravstvenog stanja, uključujući i samu studenticu.

"Takođe, napominjemo da su sprovedene sve mjere za zaustavljanje širenja bakterije u zajednici. Institut će nastaviti da prati situaciju u Foči u saradnji s nadležnim zdravstvenim ustanovama", dodaje se u saopštenju.

