Iz Univerzitetske bolnice Foča potvrđeno: Studentkinja iz Indije oboljela od trbušnog tifusa, nema opasnosti za druge

Studentkinja Medicinskog fakulteta u Foči, porijeklom iz Indije, oboljela je od trbušnog tifusa, potvrđeno je iz Univerzitetske bolnice Foča.

Izvor: bolnicafoca.com

Kako su za MONDO naveli iz ove ustanove, riječ je o oboljenju koje se endemski javlja u Indiji i ne nalazi se na listi bolesti koje podležu kontroli prilikom ulaska u zemlje Evrope i svijeta.

"Studentkinja je prije gotovo deset dana primljena na Odjeljenje za infektologiju zbog povišene temperature i bolova u stomaku, gdje je potvrđeno da je riječ o trbušnom tifusu. Kasnije je razvila komplikaciju u vidu akutne upale slijepog crijeva, koja je uspješno hirurški zbrinuta", rekli su nam iz fočanske Univerzitetske bolnice.

Iz bolnice ističu da je sproveden adekvatan epidemiološki nadzor, testirane su sve kontakt osobe i svi nalazi su negativni, što znači da nema opasnosti po druge studente ni građane. Pacijentkinja je otpuštena na kućno liječenje i nalazi se u izolaciji, pod stalnim nadzorom ljekara.

Trbušni tifus i dalje je prisutan u mnogim dijelovima svijeta, posebno u zemljama Azije, Afrike i Latinske Amerike, gdje su sanitarni uslovi lošiji, a pristup čistoj vodi ograničen. U Evropi i državama Evropske unije, ova bolest se danas javlja rijetko, a većina prijavljenih slučajeva povezana je s putovanjima u endemske krajeve. Prema podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC), tokom 2021. godine u 19 zemalja EU/EEA zabilježeno je svega 304 laboratorijski potvrđena slučaja tifusa ili paratifusa.

Bolest obično počinje postepeno, s visokom temperaturom, glavoboljom, slabošću, gubitkom apetita i bolovima u stomaku, uz moguće pojave konstipacije ili proljeva. Ako se ne liječi, trbušni tifus može dovesti do teških komplikacija poput perforacije crijeva, unutrašnjeg krvarenja, sepse ili oštećenja više organa. U nekim slučajevima, bakterija Salmonella typhi može ostati u organizmu i nakon oporavka, najčešće u žučnoj kesi, pa osoba postaje hronični, asimptomatski prenosilac bolesti.

Trbušni tifus se liječi antibioticima.