Masovno hapšenje u Tesliću zbog nereda u kafiću, oštećen policijski automobil

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Šest osoba iz Teslića uhapšeno je zbog nasilničkog ponašanja, ugrožavanja bezbjednosti i sprečavanja policije da obavi svoju dužnost, a tom prilikom oštećeno je i službeno vozilo.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policijskoj stanici Teslić noćas je, pola sata poslije ponoći, prijavljeno da u jednom ugostiteljskom objektu više osoba narušava javni red i mir.

Postupajući po prijavi, policijski službenici su u unutrašnjosti objekta zatekli B. T, L. K, K. T, I. I, D. D. i A. T, a među njima je B. T. počeo prijetiti policijskim službenicima, oglušujući se o naredbu policije. Prilikom hapšenje je pružalo i aktivan otpor, pritom oštetivši službeno vozilo.

Lica L. K, K. T, I. I, D. D. i A. T. su tom prilikom pokušala spriječiti policijske službenika da uhapše lica B. T, nakon čega su svi uhapšeni, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Policija je zatim na osnovu naredbe Osnovnog suda u Tesliću izvršila pretres stana i drugih prostorija koja koriste uhapšena lica i tom prilikom pronađena određena količina marihuane, dvije teleskopske palice, dva bajoneta, jedna bejzbol palica i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

B. T. se sumnjiči da je izvršio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, L. K, K. T. i I. I. za krivična djela sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i nasilničko ponašanje, a lica D. D. i A. T. za nasilničko ponašanje.

Policijski službenici nastavljaju preduzimati sve potrebne mjere i radnje pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Tagovi

teslić napad hapšenje policija

