Bekvalac u Banjaluci, Rozga u Sarajevu: Evo kako će gradovi u BiH proslaviti Novu 2026. godinu

Gradovi širom Bosne i Hercegovine uveliko pripremaju spektakularne novogodišnje programe. Uz nastupe regionalnih zvijezda i brojne zimske sadržaje, turističke zajednice najavljuju rekordan broj posjetilaca i produženi praznični boravak.

Izvor: Grad Banjaluka

Turističke zajednice ističu da očekuju rekordne posjete, kao i produženi boravak turista tokom praznika.

Banjaluka: Bekvalčeva za doček, Pejović za reprizu

Prema trenutnom planu, Banjaluka će 31. decembar dočekati uz Natašu Bekvalac, dok će dan kasnije, na reprizi Nove godine, publiku zabavljati Aco Pejović.

Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Mladen Šukalo iz Turističke organizacije Banjaluka za Nezavisne izjavio da su pripreme za zimske sadržaje već počele.

"Monitiraju se kućice, klizalište, a uskoro otvaramo i 'Zimzobal'. Očekujemo izlagače – domaće proizvođače hrane i pića, rukotvorine, suvenire – uz bogat kulturni program", kaže Šukalo.

Dodaje da se u danima oko Nove godine očekuje novi talas gostiju.

"Dugi niz godina traži se krevet više tokom praznika, a tako će biti i ove godine. Ko nije rezervisao smještaj, savjetujemo da to učini što prije", ističe on.

Sarajevo: Četiri dana besplatnih koncerata

U Sarajevu će novogodišnji program trajati čak četiri dana – 31. decembra te 1, 2. i 3. januara. Centralne nastupe održaće Jelena Rozga za doček, a zatim Letu štuke, Petar Grašo i Van Gogh.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Vjerujemo da će četvorodnevni program upotpuniti turističku ponudu i zadržati posjetioce duže u Sarajevu", kaže Haris Fazlagić, direktor Turističke zajednice KS.

Najviše dolazaka očekuju iz zemalja regiona – Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore – ali i iz Turske, Njemačke i Italije.

Trebinje: Hari Mata Hari za reprizu, iznenađenje za doček

Najjužniji grad Republike Srpske i ove godine očekuje odličnu posjetu tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Portparol Turističke organizacije Trebinje, Nikola Kokić, navodi da interesovanje turista ne jenjava.

"Sve indicije govore da će kraj decembra i početak januara biti veoma uspješni. Već je najavljen nastup Hari Mata Harija 1. januara na Trgu slobode, dok se uskoro očekuje iznenađenje kada je riječ o muzičkom imenu za doček", kaže Kokić.

Najviše gostiju očekuju iz BiH, Srbije i Crne Gore, kao i iz evropskih zemalja.

Mostar: Saša Matić na Trgu hrvatskih velikana

Mostar će u 2026. godinu uvesti Saša Matić i "Trash Band", dok će prvog dana nove godine nastupiti Adi Šoše. Pored muzičkog programa, grad priprema i adventske sadržaje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Paljenje prve adventske svijeće biće održano 30. novembra, uz prigodan program za djecu.

Nikica Čerkez iz Turističke zajednice Mostara ističe da se novogodišnji program svakog puta višestruko isplati kroz povećanu potrošnju i broj noćenja.

"Nova godina pada u srijedu, a četvrtak i petak su neradni dani, tako da očekujemo produženi vikend i veći broj turista", poručuje Čerkez.