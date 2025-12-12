logo
Banjaluka se presvlači u praznično ruho (Foto, video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

U najvećem gradu Republike Srpske uveliko traju pripreme za predstojeće praznike.

Praznično uređenje Banjaluke Izvor: Slaven Petković - Mondo

Zimzobal već uveliko radi, klizalište je otvoreno na radost najmlađih, a i ulice polako dobijaju praznični izgled.

Ukrasi, lampice, jelke, deda mrazovi i poneki medo našli su svoj decembarski dom u Banjaluci.

Inače, očekuje se veliki broj turista, prvenstveno iz zemalja regiona, a upućeni kažu da je za novogodišnju noć smještaj skoro nemoguće pronaći.

Na javnom dočeku Nove godine nastupiće Nataša Bekvalac, a dan kasnije, na popularnoj "reprizi" građane će zabavljati Aco Pejović.

Pogledajte kako danas izgleda šetnja banjalučkim ulicama:

