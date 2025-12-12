Banjaluka se presvlači u praznično ruho (Foto, video)

U najvećem gradu Republike Srpske uveliko traju pripreme za predstojeće praznike.
Izvor: Slaven Petković - Mondo
Zimzobal već uveliko radi, klizalište je otvoreno na radost najmlađih, a i ulice polako dobijaju praznični izgled.
Ukrasi, lampice, jelke, deda mrazovi i poneki medo našli su svoj decembarski dom u Banjaluci.
Inače, očekuje se veliki broj turista, prvenstveno iz zemalja regiona, a upućeni kažu da je za novogodišnju noć smještaj skoro nemoguće pronaći.
Na javnom dočeku Nove godine nastupiće Nataša Bekvalac, a dan kasnije, na popularnoj "reprizi" građane će zabavljati Aco Pejović.
Pogledajte kako danas izgleda šetnja banjalučkim ulicama: