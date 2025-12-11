Beograd otkazao organizovani doček Nove i Srpske nove godine

Gradonačelnik Aleksandar Šapić saopštio je da Beograd neće organizovati doček Nove ni Srpske nove godine zbog bezbjednosnih rizika, posebno prema maloljetnicima.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da Grad ove godine neće organizovati ni doček Nove godine, ni Srpske nove godine, iz bezbjednosnih razloga.

Šapić je rekao da ne želi da rizikuje bezbjednost ijednog djeteta, jer su na organizovane dočeke prethodnih godina u najvećoj mjeri, prema njegovim riječima, dolazili maloljetnici, najviše djevojčice.

"Prošle godine smo imali doček na Trgu republike, gdje je jedna grupa ljudi pokušavala da uleti. Šta god da su htjeli, mi više takav rizik preuzimati nećemo", poručio je.

Gradonačelnik je poručio da dok se ne steknu uslovi da se "na normalnan način" organizuje "ta vrsta hepeninga", ne želi da dovodi u pitanje ničiji bezbjednost.

"Da razmišljimo da li njih 500, 1.000... pokušava da uleti i prekine koncert, da tu djecu traumiraju, nemam namjeru da o tome razmišljam. Nove godine, što se tiče koncerata, neće biti ove godine", naglasio je.

Šapić je objasnio i da Grad Beograd ove godine nije nabavljao novo novogišnje dekorativno osvetljenje i da je na ulicama postavljeno staro i jedna količina koju je Grad dobio na poklon.

Dodao je i kako je ranije u javnosti bilo kritika što se Grad kitio u oktobru ili novembru, a sada, kako je rekao, ti isti ljudi kažu: "Niste odredili sredstva, pa kada će biti okićen grad."

