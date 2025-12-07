Šta da obučete za Novu godinu kod kuće: Trikotažni kompleti, glamurozan manikir i praznični detalji

Uz moderne trikotažne komplete, pažljivo odabrane papuče ili čarape, glamurozan manikir i sitne detalje, osjećaćete se udobno, svečano i spremno da uđete u novu godinu sa osmijehom.

Izvor: Shutterstock

Nova godina kod kuće može biti glamurozna uz trikotažne komplete i sjajne detalje.

Papuče i čarape sa prazničnim motivima pretvaraju udobnost u svečani stajling.

Manikir sa šljokicama ili motivima pahulja unosi praznični duh u svaki pokret.

Crveni karmin, sjajne šnale i toplo ćebe – recept za savršen kućni doček.

Nova godina ne mora da znači izlazak – i kod kuće možete da unesete prazničnu atmosferu kroz odjeću i detalje.

Udobnost je na prvom mjestu, ali uz malo sjaja i modernih komada, osjećaćete se svečano i posebno.

Ako volite da se osjećate moderno, trikotažni kompleti su pravi izbor. Mekani setovi od pletiva u neutralnim ili prazničnim bojama, poput bež, bordo ili tamnozelene, izgledaju šik i elegantno, a istovremeno pružaju toplinu i udobnost. Oni su savršeni za večeri kod kuće kada želite da izgledate sređeno, ali da se osjećate opušteno, a isto važi i za pletene haljine.

Šta da obučete za Novu godinu kod kuće

Izvor: Shutterstock

Za one koji vole da unesu malo glamura, pidžama sa šljokicama ili detaljima u crvenoj i zlatnoj boji može da bude sjajan način da se obeleži praznična noć. Oversajz džemper u kombinaciji sa elegantnim kućnim pantalonama ili helankama takođe može da izgleda svečano, naročito ako ga upotpunite efektnim detaljima.

Šta da obučete za Novu godinu kod kuće

Izvor: Shutterstock

Atmosferu možete podići uz crveni karmin, sjajne minđuše ili ukrasne šnale za kosu. Čak i papuče ili čarape za ovu priliku mogu da budu posebno odabrane – sa šljokicama, prazničnim motivima ili u jarkim bojama koje unose dozu glamura i čine da se osjećate posebno i kod kuće.

Manikir za Novu godinu

Ne zaboravite da i nokti mogu da budu deo prazničnog stajlinga. Manikir u crvenoj boji, sa zlatnim ili srebrnim detaljima, unosi klasičan praznični duh. Ako volite modernije varijante, možete se odlučiti za minimalističke šljokice na neutralnoj podlozi ili nail art sa motivima pahulja, zvjezdica i sitnih detalja koji podsjećaju na praznike.

Šta da obučete za Novu godinu kod kuće

Izvor: Shutterstock

Manikir je mali, ali efektan dodatak kojim ćete kompletirati svoj izgled tako da se osjećate svečano dok dočekujete novu godinu.

manikir za Novu godinu

Izvor: Shutterstock

Pročitajte i kako da napravite džinovsku mašnu za Novu godinu za pet minuta.