Izaberite svoje slavlje za pamćenje: Najbolja mjesta u Evropi za doček 2026

Donosimo spisak najboljih evropskih destinacija za doček 2026. godine, prilagođen vašem stilu putovanja.

Izvor: Shutterstock/MartiBstock

Bellarome Travel Worldwide svakog decembra pomaže parovima, porodicama i grupama da isplaniraju putovanja za Novu godinu širom Evrope. I poslije godina iskustva, jedno je sigurno - nema boljeg mjesta za ulazak u novu godinu od evropskog putovanja.

Bilo da stojite ispod svjetlucavih svjetala Ajfelovog tornja, gledate vatromet iza Koloseuma ili slušate zvona koja odzvanjaju kroz snegom prekriveni stari grad, Evropa ume da pretvori ponoć u trenutak koji se zauvijek pamti.

Ispod je naš jednostavan, iskustveno utemeljen vodič kroz najbolja evropska odredišta za doček Nove godine, podijeljen prema različitim stilovima putovanja. Ove preporuke oblikovane su stvarnim utiscima putnika.

Najbolji gradovi za novogodišnje žurke

Berlin, Njemačka - glavni grad najveće evropske žurke

Ako želite zaista električan početak 2026. godine, Berlin nikada ne razočara. Legendarna žurka kod Brandenburške kapije donosi DJ-eve, koncerte, svjetlosne efekte i kosmopolitsku atmosferu - najpoznatiju novogodišnju proslavu na otvorenom u Evropi. Poslije ponoći, čuveni berlinski klubovi nastavljaju zabavu do zore.

Edinburg, Škotska - Hogmanay u punom sjaju

Jedna od najpoznatijih novogodišnjih tradicija na svetu, Hogmanay u Edinburgu spaja škotski šarm sa spektakularnim programom - povorke sa bakljama, koncerti na otvorenom, keltski plesovi i vatromet iznad zamka.

Lisabon, Portugal - muzika i vatromet nad vodom

Lisabon nudi spoj obalnih festivala, trgova ispunjenih muzikom i elegantnih restorana na vodi. Vatromet pruža neverovatan prizor.

Najbolji gradovi za romantičan doček 2026. godine

Pariz, Francuska

Malo šta može da parira Parizu kada je u pitanju romantika za Novu godinu. Privatne vožnje Senom, elegantne večere, svjetlucava rasvjeta i parovi ispod ponoćnog sjaja Ajfelovog tornja stvaraju savršenu atmosferu.

Rim, Italija

Rim je savršena romantična opcija za parove koji žele atmosferu bez ogromnih gužvi. Grad ostaje živ, ali ne previše haotičan, a klijenti vole kombinaciju prijatnog vremena, vrhunske hrane i kultnih lokacija. Vatromet iznad Koloseuma ili večera na krovu s pogledom na antičke ruševine pružaju intiman, nezaboravan doček.

Prag, Češka

Stari dio Praga, popločane ulice i barokne fasade čine ovaj grad jednim od najromantičnijih u Evropi. Vatromet koji se ogleda u Vltavi stvara bajkovitu atmosferu.

Najbolji gradovi za porodice za doček 2026. godine

Beč, Austrija

Novogodišnja staza u Beču pretvara grad u praznični svet muzike, hrane i porodičnih programa.

Bled, Slovenija

Snježni vrhovi, bajkovito jezero i alpski šarm idealni su za porodice koje žele opušten, ali čaroban doček. Sanke, fijakeri i šetnje uz baklje čekaju posetioce.

Dablin, Irska

Prijateljski, lako prohodan i pun zimskog šarma, Dablin nudi parade, koncerte i ranije vatromete, što je savršeno za najmlađe.