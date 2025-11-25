Banjaluka obara rekorde: Astronomske cijene smještaja za Novu godinu

Iako je do Nove godine ostalo još više od mjesec dana, cijene smještaja u Republici Srpskoj za praznične dane polako rastu. U Banjaluci su već otišle u nebesa, pa dvije noći za dvije osobe koštaju više od 1.000 KM.

Izvor: Shutterstock

Tako svi oni koji požele rezervisati smještaj u najvećem gradu Srpske za Novu godinu putem platforme Booking mogu vidjeti da je u ponudi mnogo, ako ne i najviše, smještaja koji su zacijenjeni na više od 500 KM.

Takođe, na sajtu stoji da 93 odsto smještajnih objekata na Bookingu nije raspoloživo za praznike u Banjaluci.

Dvije osobe koje požele biti u Banjaluci od 30. decembra do 1. januara naredne godine, ukoliko hoće smještaj u centru grada, moraće izdvojiti 715 KM boraveći u apartmanu u Vidovdanskoj ulici, ili čak skoro 1.600 KM ako žele boraviti u centru grada, tik do Trga Krajine i parka "Petar Kočić".

Trebinje i dalje povoljno

S druge strane, u najjužnijem gradu Srpske cijene smještajnih kapaciteta su još "pod kontrolom", barem gledajući oglase na Bookingu.

Tako se smještaj u Trebinju ovih dana može rezervisati za od 200 pa do oko 600 KM, takođe u periodu od 30. decembra do 1. januara.

Jahorina bukirana

Veliko interesovanje vlada i za doček najluđe noći na Jahorini, pa tako na Bookingu stoji da 99 odsto smještajnih objekata na njihovom sajtu nije raspoloživo za ove datume, pa i onih nekoliko koji su ponuđeni koštaju od 800 do 1.600 KM.

Rast cijena zabilježen i lani

Da rast cijena pred praznike nije ništa novo, tvrdi i Mladen Šukalo, samostalni stručni saradnik u Turističkoj organizaciji Banjaluka, navodeći da smo tome svjedočili i prethodnih godina. Uprkos tome, Šukalo navodi da to ne utiče mnogo na turiste i njihove odluke da kraj godine i početak nove provedu u gradu na Vrbasu.

"Iz godine u godinu imamo veliku popunjenost kapaciteta za vrijeme novogodišnjih praznika, a vjerujemo da će tako biti i ove godine", kaže on za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, organizatori putovanja, posebno iz Slovenije, godinama zakupljuju hotelske kapacitete u Banjaluci mnogo ranije.

"Čak i godinu dana unaprijed", ističe Šukalo.

On je dodao da Banjaluka nema izraženu sezonalnost, već da ima ujednačen broj posjeta tokom cijele godine.

"Međutim, postoji određeni broj termina u godini kada dolazi do povećanog priliva turista, a to se dešava upravo za novogodišnje praznike", navodi on.

Veliko interesovanje za Trebinje

Da postoji veliko interesovanje turista za doček najluđe noći u Trebinju, potvrđuje i Nikola Kokić, portparol Turističke organizacije Trebinje.

"Mi zaista možemo već u ovom momentu reći da je interesovanje na visokom nivou. Kada pričamo o popunjenosti kapaciteta, ona je zaista izuzetna. Ako analiziramo Booking, podaci nam govore da će u periodu od 29. decembra do 2. januara, Trebinje biti izuzetno puno", kaže on, dodajući da je sve manje slobodnih mjesta u najjužnijem gradu Republike Srpske.

Osim turista iz BiH, Srbije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije, nadaju se da će Trebinje posjetiti i turisti iz zapadnoevropskih i prekookeanskih zemalja.

"Možda su i jedan od razloga za toliko interesovanje svakako i niže cijene u našem gradu u odnosu na druge gradove, posebno kada pričamo o hotelima i apartmanima", kaže Kokić dodajući da se prema njihovoj analizi cijene apartmana kreću od 40 do 60 evra, a hotela od 80 do 120 evra za dvije osobe.

(Mondo)