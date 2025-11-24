Manifestacija "Banjalučka zima" počeće otvaranjem novogodišnjeg "Zimzobala", koje je predviđeno nedjelju, 30. novembra, u Parku "Petar Kočić".
U posebno uređenom ambijentu, kako navode iz Gradske uprave, posjetioce očekuju praznična atmosfera, sjajna zabava, ali i brojna iznenađenja.
"Uz već tradicionalno paljenje lampiona i zanimljiv zabavni program Banjaluka će i ove godine na neobičan i bajkovit način dočekati Djeda Mraza, koji će najmlađe obradovati mnoštvom poklona", navode iz Gradske uprave.
Otvaranje "Zimzobala" ujedno najavljuje i početak bogatog programa "Banjalučke zime", koji će trajati u decembru, ali i u januarskim danima, a tokom kojeg će građani i posjetioci moći uživati u prazničnom ambijentu, bogatoj gastronomskoj ponudi, klizalištu, zabavnim sadržajima za djecu i odrasle, koncertima i brojnim drugim sadržajima.
"Pridružite se u nedjelju kako bismo zajedno obilježili početak najtoplije zimske priče u našem gradu", pozivaju iz banjalučke Gradske uprave.
Pripreme uveliko traju, pogledajte:
Počinje najčarobniji dio godine: „Zimzobal“ u nedjelju otvara svoja vrata
