Počinje najčarobniji dio godine: „Zimzobal“ u nedjelju otvara svoja vrata

Autor Dragana Božić
Manifestacija "Banjalučka zima" počeće otvaranjem novogodišnjeg "Zimzobala", koje je predviđeno nedjelju, 30. novembra, u Parku "Petar Kočić".

1733071353856637.jpg Izvor: Grad Banja Luka

U posebno uređenom ambijentu, kako navode iz Gradske uprave, posjetioce očekuju praznična atmosfera, sjajna zabava, ali i brojna iznenađenja.

"Uz već tradicionalno paljenje lampiona i zanimljiv zabavni program Banjaluka će i ove godine na neobičan i bajkovit način dočekati Djeda Mraza, koji će najmlađe obradovati mnoštvom poklona", navode iz Gradske uprave.

Otvaranje "Zimzobala" ujedno najavljuje i početak bogatog programa "Banjalučke zime", koji će trajati u decembru, ali i u januarskim danima, a tokom kojeg će građani i posjetioci moći uživati u prazničnom ambijentu, bogatoj gastronomskoj ponudi, klizalištu, zabavnim sadržajima za djecu i odrasle, koncertima i brojnim drugim sadržajima.

"Pridružite se u nedjelju kako bismo zajedno obilježili početak najtoplije zimske priče u našem gradu", pozivaju iz banjalučke Gradske uprave. 

Pripreme uveliko traju, pogledajte:

(Mondo)

