Nakon pronalaska Arijane Ljuca: U potrazi za Božom Lopatićem pretraživaće se korito Miljacke

Gorska služba spasavanja (GSS) Istočni Stari Grad od sutra će pregledom korita rijeke Miljacke od Buloga prema Sarajevu intenzivirati potragu za nestalim Božom Lopatićem.

Izvor: MONDO/ Dragana Božić

Iz GSS Istočni Stari Grad Srni je rečeno da potraga za Lopatićem traje od 5. maja, ali različitim intenzitetima, nakon što se poklopila sa potragom GSS Kantona Sarajevo, koja je tragajući za nestalom Arijanom Ljuca, utvrdila da se oboma u isto vrijeme i na istom mjestu gubi trag.

Iz ove službe nisu mogli potvrditi da tijelo koje je sinoć izvučeno iz korita Miljacke kod tunela Čeljigovići na putu Sarajevo-Pale pripada Arijani Ljuca.

"Mi to ne možemo potvrditi, to nije u našoj nadležnosti, to radi tužilac", rekli su iz Gorske službe spasavanja.

Akcija izvlačenja tijela žene izvedena je noćas dvadeset minuta iza ponoći na nepristupačnom terenu, a u njoj su učestvovali timovi gorskih službi spasavanja Istočni Stari Grad i Kantona Sarajevo.

(Srna)