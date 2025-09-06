Užas u Zagrebu: Beba umrla tokom porođaja u stanu, uhapšena babica

Zagrebačka policija uhapsila je 69-godišnju državljanku Austrije zbog sumnje na nesavjesno liječenje nakon što je tokom porođaja blizanaca u stanu jedno dijete preminulo.

Tragedija se dogodila u Zagrebu tokom porođaja blizanaca u stanu, kada je jedno dijete izgubilo život.

Zagrebačka policija je saopštila da je uhapsila 69-godišnju državljanku Austrije, koja je bila angažovana kao međunarodno ovlašćena babica.

Prema informacijama policije, sumnja se da je Austrijanka počinila krivično djelo nesavjesnog liječenja. Ona je tokom noći između 4. i 5. septembra asistirala 42-godišnjoj ženi pri porođaju u njenom stanu. Tom prilikom, jedno od novorođenčadi je preminulo.

Osumnjičena je uhapšena i privedena na kriminalističko ispitivanje. Nakon sprovedene istrage, predata je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke uz krivičnu prijavu, prenosi Kurir.

