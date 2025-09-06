logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Užas u Zagrebu: Beba umrla tokom porođaja u stanu, uhapšena babica

Užas u Zagrebu: Beba umrla tokom porođaja u stanu, uhapšena babica

Autor Dragana Božić
0

Zagrebačka policija uhapsila je 69-godišnju državljanku Austrije zbog sumnje na nesavjesno liječenje nakon što je tokom porođaja blizanaca u stanu jedno dijete preminulo.

Beba umrla tokom porođaja u stanu, uhapšena babica Izvor: Shutterstock

Tragedija se dogodila u Zagrebu tokom porođaja blizanaca u stanu, kada je jedno dijete izgubilo život.

Zagrebačka policija je saopštila da je uhapsila 69-godišnju državljanku Austrije, koja je bila angažovana kao međunarodno ovlašćena babica.

Prema informacijama policije, sumnja se da je Austrijanka počinila krivično djelo nesavjesnog liječenja. Ona je tokom noći između 4. i 5. septembra asistirala 42-godišnjoj ženi pri porođaju u njenom stanu. Tom prilikom, jedno od novorođenčadi je preminulo.

Osumnjičena je uhapšena i privedena na kriminalističko ispitivanje. Nakon sprovedene istrage, predata je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke uz krivičnu prijavu, prenosi Kurir.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zagreb porođaj tragedija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ