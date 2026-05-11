Kolaps na italijanskim aerodromima: Otkazano 160 letova zbog štrajka kontrolora

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Štrajkovi italijanskih kontrolora letova i budžetske avio-kompanije "Izidžet" doveli su do otkazivanja 160 letova u tokom dana, rekao je agenciji DPA portparol rimskih aerodroma.

Više od 160 otkazanih letova u Italiji Izvor: Shutterstock

Štrajkovi su zakazani za period od 10.00 do 18.00 časova u Rimu i Napulju, uz ograničene štrajkove na drugim italijanskim aerodromima.

Putnicima je preporučeno da provjere stanje prije polaska na aerodrom.

Poremećaji su ograničeni na "Fjumičino", najvažniji aerodrom u Rimu, dok "Čampino", drugi aerodrom u glavnom gradu, nije pogođen, javila je agencija ANSA.

Aerodrom u Napulju saopštio je da su otkazana 44 leta i da nije bilo većih poteškoća za putnike, koji su uglavnom bili prethodno obaviješteni od svojih avio-kompanija i nisu dolazili na aerodrom.

"ITA ervejz" ranije je objavio da će danas biti otkazano 38 odsto svih letova, uključujući polaske za inostranstvo.

