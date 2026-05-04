Državljanin Srbije "pao" tokom filmske pljačke u Italiji: Prerušio se dok je krao brendiranu garderobu, pa polomio izlog

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Sud u Italiji izrekao je 49-godišnjem državljaninu Srbije uslovnu kaznu zatvora od godinu dana i novčanu kaznu od 600 evra zbog pokušaja teške krađe u butiku u centru Verone.

Srbin uhapšen u Italiji zbog krađe brendirane garderobe Izvor: Profimedia

Srbin (49) osuđen je u Italiji na godinu dana zatvora i novčanu kaznu od 600 evra uslovno, zbog pokušaja teške krađe u centru Verone.

Incident se dogodio u toku noći između 3. i 4. maja u jednom poznatom butiku brendirane garderobe, kada je maskirani muškarac pokušao da ukrade vredne komade. Prema navodima iz istrage, policiju je pozvao građanina, a po dolasku ekipe, imali su šta i da vide.

"Jedan od građana Verone prijavio je da se nešto sumnjivo dešava na vratima poznatog butika. Po dolasku na lice mjesta policija je zatekla prerušenog čovjeka. On je uveliko uspeo da obije izlog, uđe i krene u akciju", pišu italijanski mediji.

Čim je primijetio policiju, osumnjičeni je pokušao da pobegne sa dve pune torbe "plijena".

"Pokušao je da pobjegne, ali je ubrzo usledila potera koja je kratko trajala. Policajci su ga sustigli i savladali bez većih problema",  naveo je izvor upoznat sa istragom

Nakon hapšenja, muškarac je sproveden u prostorije Pokrajinske komande karabinjera gdje je, po nalogu tužilaštva u Veroni, zadržan. Kako je potvrđeno, riječ je o 49-godišnjaku srpskog porekla, bez stalnog prebivališta u Italiji i već dobro poznatom policiji odranije.

