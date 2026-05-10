Roditelji iz BiH osuđeni zbog krađe u Italiji: Majka skretala pažnju, djevojčica uzimala novac

Autor Vesna Kerkez
Osuđeni roditelji iz Bosne i Hercegovine zbog pljačke u prodavnici u Italiji.

porodica iz bih natjerala ćerku na krađu u italiji Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Državljani Bosne i Hercegovine, otac i majka devojčice (10), osuđeni su u Italiji zbog pljačke prodavnice, pišu "Nezavisne". Otac je osuđen na dve godine zatvora, a majka na godinu dana.

Oni su prije nešto manje od dvije godine u mjestu Fabriano u Italiji opljačkali prodavnicu uz pomoć svoje desetogodišnje ćerke. Majka je zamajavala prodavačicu, a djevojčica je uzimala novac direktno iz kase.

Majka je od prodavačice tražila da joj pokaže određenu sliku. Za to vrijeme je djevojčica uzela novac, a čak je dobila drugu sliku i na poklon od prodavačice.

Kada je vlasnica ubrzo primijetila manjak u kasi, odmah je pozvala policiju. Zapamtila je bijeli kombi iz kog je izašla porodica sa ćerkom i policija ih je brzo locirala i uhapsila.

Bračni par je već bio poznat policiji odranije. U vozilu su im pronađeni sjekira i predmeti za koje se sumnja da su ukradeni.

