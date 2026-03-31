Dodik očekuje pobjedu na izborima: Najavio novo povećanje plata budžetskim korisnicima i besplatne udžbenike školarcima

Pored političkih poruka o zaštiti nadležnosti, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je rast plata budžetskim korisnicima, jednokratnu pomoć za penzionere i mlade, te besplatne udžbenike za osnovce u Republici Srpskoj.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se Republika Srpska nalazi pod stalnim pritiskom na njene nadležnosti, zbog čega će stranka pokrenuti konkretne aktivnosti na njihovoj zaštiti. Kao jedan od primjera, kako kaže, pokušaja oduzimanja nadležnosti, Dodik je naveo zahtjev za elektronski potpis, zbog čega je najavio pokretanje krivičnog postupka.

Na sjednici je razmatran niz prijedloga omladinske organizacije SNSD-a koji bi uskoro mogli postati dio zvaničnih politika.

Predloženo je da se obezbijede besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. Takođe, traži se izmjena zakona kako bi pripravnički staž bio skraćen sa 12 na šest mjeseci.

Najavljeno je da će 850 najvrednijih mladih aktivista stranke boraviti sedam dana u Grčkoj o trošku partije.

Dodik je otkrio da su u toku razgovori o formiranju novog javnog preduzeća koje bi imalo zadatak da obezbijedi digitalni suverenitet Republike Srpske. Istovremeno, oštro je kritikovao najave o digitalizaciji izbornog procesa u BiH, nazvavši ih „podvalom“.

„SNSD će se pripremiti da odgovori na sve izazove. Mi smo stranka koja se prepoznaje kao državotvorna i radimo na temeljima Republike Srpske. Što se tiče BiH, tog krova koji prokišnjava, sve smo manje zainteresovani za rad na njemu“, istakao je Dodik.

Cilj na izborima – preko 40 odsto glasova

Naglašavajući da SNSD trenutno ima 202.000 verifikovanih članova, Dodik je poručio da je stranka „politički gigant“ prisutan u svakom selu i na svakom biračkom mjestu.

„Naša podrška u javnosti je stabilna, a istraživanja pokazuju da 94 odsto članova potpuno podržava rukovodstvo. Na predstojećim opštim izborima ciljamo na pobjedu od preko 40 odsto, uz trijumf naših kandidata za predsjednika Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH“, zaključio je on.

Dodao je da se stranka, uprkos blokadama sredstava koje je nametnuo Kristijan Šmit, finansira putem donacija i doprinosa svojih članova, što omogućava nesmetano funkcionisanje organizacije.

Pored toga, Dodik je najavio novo povećanje budžetskim korisnicima od 5 odsto u septembru, te jednokratnu pomoć mladima i penzionerima.