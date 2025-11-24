Ponovo osvaja svijet: Parfem zbog kog se čekalo u redovima prije 100 godina

Otkrijte zašto Guerlainov Shalimar, legendarni parfem star sto godina, ponovo postaje omiljeni izbor ljubiteljki luksuznih mirisa, spajajući klasičnu eleganciju sa modernim notama.

Izvor: Shutterstock

Postoje parfemi koji su toliko posebni da nadžive generacije – a jedan od njih danas doživljava veliki povratak. Riječ je o mirisu koji je početkom 20. vijeka izazivao histeriju: žene su satima čekale u redovima da ga kupe, a bočice su se rasprodavale brzinom svjetlosti.

Danas, sto godina kasnije, ovaj kultni parfem ponovo osvaja svijet. Radi se o Guerlainovom Shalimar parfemu.

Miris prošlosti koji savršeno funkcioniše i u savremenoj modi

Ovaj legendarni parfem nastao je u vrijeme kada je svijet tek otkrivao modernu ženu – hrabru, glamuroznu i samouvjerenu. Njegov sastav je potpuno neodoljiv: topla kombinacija cvjetnih, puderastih i blago orijentalnih nota, koje ostavljaju prepoznatljiv trag. Upravo zato mnogi kažu da "miriše na čistu eleganciju".

Iako je originalna formula nastala pre jednog vijeka, današnja verzija je tek neznatno modernizovana. Zadržala je sve ono zbog čega je miris postao toliko obožavan, ali je prilagođena današnjim standardima – što ga čini idealnim za žene koje vole klasičnu sofisticiranost, ali žele da ostave i savremeni pečat.

Guerlainov Shalimar parfem

Izvor: Shutterstock

Zašto je opet popularan?

Poseban DNK mirisa koji se ne uklapa u trenutne trendove – i baš zato se izdvaja.

Retro estetika bočice i priča o parfemu dodatno doprinose njegovom šarmu.

Influenserke i beauty trendseterke počele su da ga ponovo otkrivaju, što je izazvalo novi talas interesovanja.

Idealno pristaje hladnijim danima jer je topao, kremast i postojan.

Miris koji je obilježio jednu eru – i koji će vas izdvojiti u masi

Za stogodišnjicu, Guerlain je odlučio da približi ovu legendu novoj generaciji. Glavna parfumistkinja Delfin Želk kreirala je Shalimar L’Essence, savremenu interpretaciju originala. Zadržala je njegov ambrani karakter, ružu, jasmin i iris, ali je "vintage" bergamot ublažila, dok je animalne note zamenila modernim mošusima.Rezultat je topao, vanilijast parfem koji odiše senzualnošću – ali na način koji je potpuno u skladu sa 2025. godinom.

Danas, kada se većina parfema svodi na slične note i lako zaboravljive mirise, ovaj klasik vraća potpuno drugačiji doživljaj – luksuz, nostalgiju i otmenost. Ako želite parfem koji nije "kao svi ostali", koji nosi priču i karakter, onda vas neće ostaviti ravnodušnim.

