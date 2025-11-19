Pet najtraženijih parfema u Srbiji 2025: Rasprodaju se za dan, a društvene mreže su preplavljene njima

Otkrijte top 5 viralnih parfema u Srbiji i saznajte kako TikTok oblikuje mirisne trendove, kupovine i navike domaće publike.

Izvor: Hadrian/Shutterstock

Društvene mreže su potpuno promijenile način na koji biramo parfeme - više ne čekamo preporuke iz parfimerija, već skrolujemo, gledamo reakcije, testiranja, viralne klipove i iskrene komentare. A ove godine, TikTok i Instagram su zajedno izbacili novu generaciju mirisa koji su osvojili domaće tržište nevjerovatnom brzinom.

Prije nego što uđemo u priču o brendovima koji su preokrenuli tržište, donosimo listu top 5 parfema koji su trenutno najtraženiji u Srbiji, bilo da je riječ o TikTok hitovima, viralnim favoritima ili mirisima koji su za kratko vrijeme postali kultni.

TOP 5 viralnih parfema u Srbiji

1. Phlur Vanilla Skin

TikTok je potpuno poludio za ovim gourmand mirisom, a kod nas je postao must have za sve koji vole kremaste, tople, nježne note sa modernim potpisom. Vanilla Skin je "meki oblak" koji traje, miriše čisto, slatko i neodoljivo instagramično.

2. Kayali Vanilla 28

Stalni favorit među ženama koje vole senzualne note. Kod nas je prošao ogromnu renesansu zahvaljujući viralnim layering klipovima - Vanilla 28 sada kombinuju sa skoro svakim parfemom.

3. Dior Sauvage

Rezistentan klasik. I dalje najpopularniji muški miris na Balkanu, sada ponovo viralan zbog recenzija "koje mame pogled na ulici". Kod žena je omiljen kao "miris koji se pamti".

4. Valentino Donna Born in Roma Rendez-Vous

Elegantna, urbana kombinacija slatkog i cvjetnog koja na TikTok-u dominira pod tagovima #nightoutscents. Kod nas ga obožavaju žene koje vole mirise koji su seksi, ali ne preglasni.

5. Ralph’s Club by Ralph Lauren

Veliki povratak muških parfema sa modernom aromatično-drvenastom linijom. U Srbiji je eksplodirao zahvaljujući viralnim preporukama za "najbolji miris za izlazak".

Zašto su ovi parfemi toliko viralni?

Danas se mirisi više ne biraju po tradiciji, luksuzu ili imenu brenda - već po emociji. TikTok je postao mesto gde parfem doživljava svoj trenutak: kratak video, iskrena reakcija, prepoznatljiv vibe i odjednom - miris postaje globalni trend.

Phlur je najbolji primer toga: brend koji je izgradio identitet oko nježnih, senzualnih nota, minimalizma i estetike koja savršeno odgovara generaciji koja kupuje miris zbog osjećaja, a ne zbog logotipa.

Sa druge strane, brendovi poput Kajali, Valentino i Dior već imaju svoju bazu, ali su se savršeno uklopili u "mirisne rituale" koji se dijele na mrežama - layering, reakcije partnera, vibra za izlazak, "clean girl" trendovi.

Kako TikTok oblikuje parfemske navike u Srbiji?

Iako se čini da je TikTok globalna priča, domaća publika sve više donosi odluke na osnovu sadržaja koji vidi na mrežama:

klipovi koji opisuju "miris koji traje cijeli dan"

snimci partnera koji reaguju na miris

viralni trendovi kao što su "vanilla layering" ili "date night scent"

realni komentari bez marketing filtera

Žena prska parfem

Izvor: Shutterstock

Interesantno je da kod nas najbolje prolaze:

slatke vanile

čisti puderasni tonovi

cvetno-voćne kombinacije

moderna drvenasta muška kategorija

Zato lista top 5 trenutno izgleda baš ovako - miks nežnog, seksi, slatkog i urbanog.

(Ona/ Lepa&Srećna)

