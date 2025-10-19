Nosila ga i na vjenčanju: Ovo je omiljeni parfem Amal Kluni

Amal Kluni već više od decenije ostaje vijerna istom parfemu – raskošnoj cvjetnoj kompoziciji “Something Blue” kuće Oskar de la Renta, koju je izabrala i za vjenčanje sa Džordžom Klunijem.

Parfem je mnogo više od lijepog mirisa – kako tvrde stručnjaci, on može da otkrije mnogo o našoj ličnosti, karakteru, pa čak i navikama. Baš zato, izbor parfema za posebne prilike ima posebnu težinu, a na vjenčanjima postaje dio čitave magije.

Kejt Midlton se, na primjer, odlučila za “Illuminum” – parfem dostupan svakoj dami po pristupačnoj cijeni od oko 80 evra. Amal Kluni, međutim, izabrala je nešto posebno, nešto plavo... i upravo taj miris idealan je za trenutke kada se izgovara sudbonosno “da”.

U pitanju je “Something Blue” kuće Oskar de la Renta, lansiran 2013. godine, kao omaž tradiciji “something old, something new, something borrowed, something blue” – rimi koja opisuje šta bi mlada trebalo da nosi za sreću. Godinu dana kasnije Amal je stala na ludi kamen sa Džordžom Klunijem, očarala svijet u bajkovitoj vjenčanici istog dizajnera, a parfem koji je odabrala savršeno je upotpunio njen izgled.

“Something Blue” je cvjetna rapsodija kreirana za posebne prilike. Potpisuju ga parfimeri Frenk Voelkl i En Gotlib, a kompozicija odiše svježinom, romantikom i suptilnom senzualnošću.

Gornje note: mandarina, neroli, bergamot, cvijet lipe

mandarina, neroli, bergamot, cvijet lipe Srednje note: đurđevak, madagaskarski jasmin, narcis, liči

đurđevak, madagaskarski jasmin, narcis, liči Bazne note: burbon vanila, mošus, kašmir, sivi amber

Ovaj parfem je svestran – može se nositi i danju i uveče. Njegova elegantna bočica krije i poseban simbol: oko vrata je postavljen srebrni prsten kao znak bračnih zavjeta, dok plavi detalj na poklopcu podsjeća na tradiciju da nevjesta nosi “nešto plavo”.

Amal Kluni je već više od decenije živi u skladnom braku sa holivudskim glumcem Džordžom Klunijem. Njena pojavljivanja na crvenom tepihu uvijek oduzimaju dah – stil joj je prepoznatljiv po spoju vintidž komada luksuznih brendova i pažljivo biranih haljina iz novih kolekcija.

Iako rijetko govori o svom modnom ukusu, Amal je vijerna ovom parfemu već godinama, a upravo ga je nosila i na svom vjenčanju 2014. godine.

Njena dosljednost mirisu “Something Blue” pokazuje koliko pažljivo bira parfeme koji odaju eleganciju, sofisticiranost i suptilnu senzualnost - baš kao i njen lični stil.

