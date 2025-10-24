Najpopularniji parfemi za hladno vrijeme: Tople note, vječna elegancija i luksuz u svakoj kapi

Najpopularniji parfemi 2025. godine donose bogate, tople i senzualne note koje savršeno pristaju hladnim danima. Otkrijte mirise koji spajaju eleganciju, luksuz i trajnost u svakoj kapi.

Izvor: New Africa/Shutterstock

Dok temperature padaju, mijenja se i ono što biramo da nosimo – ne samo garderoba, već i parfemi. Lagani, citrusni mirisi ljeta sada ustupaju mjesto toplim, zavodljivim i postojanim notama koje na hladnom vazduhu mirišu još ljepše. A ako želite da pratite trendove, ovo su najtraženiji parfemi 2025. godine koji su ujedno i najbolji izbor za jesen i zimu.



1. Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood Extrait de Parfum

Jedan od najluksuznijih i najvoljenijih parfema današnjice, "Oud Satin Mood" je oličenje raskoši. Note ruže, ambre i ouda stvaraju bogatu i baršunastu kompoziciju koja se razvija satima. Idealan je za hladne večeri kada želite da ostavite trag koji ne prolazi nezapaženo.

2. Frédéric Malle Portrait of a Lady

Kultni parfem koji svaka ljubiteljka mirisa mora da proba barem jednom. Ruža, pačuli, tamjan i mošus čine ovu kompoziciju dubokom i senzualnom. "Portrait of a Lady" kao da je stvoren za kaput od vune, tople rukavice i večernju šetnju po mrazu.

3. Maison Margiela Replica Jazz Club

Ako volite parfeme koji mirišu na topli ambijent, duvan i začine, "Jazz Club" je pravi izbor. U njemu se miješaju rum, vanila i drvenaste note koje stvaraju miris kao iz omiljenog bara u Bruklinu. Muževan, ali i ženama neodoljivo privlačan.

4. Narciso Rodriguez Musc Noir Rose for Her

Ovaj senzualni miris sa notama mošusa, ruže i vanile dobio je novo izdanje i postao hit među ženama širom svijeta. U hladnim danima dolazi do izražaja njegova topla i nježna strana, zbog koje djeluje poput mekog šala na koži.

5. Le Labo Santal 33

Iako je "Santal 33" već godinama kultni parfem, 2025. i dalje ne silazi sa liste najtraženijih. Note sandalovine, kardamoma i kože daju mu uniseks karakter i savršenu dubinu za hladnije dane.

6. Lancôme La Vie Est Belle Iris Absolu

Poznata linija "La Vie Est Belle" dobila je sofisticiranije izdanje – Iris Absolu. Iris, vanila i praline daju toplu, elegantnu aromu koja se savršeno uklapa u zimski period.

7. Chanel N°5 Eau de Parfum

Vječni klasik koji ne izlazi iz mode. Aldehidni tonovi, jasmin i sandalovina stvaraju miris koji asocira na luksuz i toplinu. N°5 je dokaz da je ponekad klasika najbolji izbor za zimu.

Sezona toplih mirisa donosi note koje griju i kožu i raspoloženje. Ako želite parfem koji će vas ugrijati u hladnim jutrima, a ostaviti trag luksuza tokom dana, birajte oud, mošus, vanilu, drvo i začine.

Trend 2025. jasno pokazuje – parfemi više nisu samo mirisi, već dio identiteta koji nosimo kao modni detalj.

(Lepa i srećna)