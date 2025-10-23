5 najboljih parfema sa vanilom: Žene koje ih nose opisuju kao jedinstvene, poetične i divlje

Otkrijte 5 najboljih parfema sa vanilom koje žene opisuju kao jedinstvene, poetične i neodoljive. Savršeni mirisi za svakodnevno nošenje i posebne prilike.

Izvor: Body Stock/Shutterstock

Ovaj začin, dobijen iz ploda tropske orhideje poznate kao Vanilla planifolia, dugo je bio vezivan za slatke uspomene iz djetinjstva, utješnu nježnost deserata i ponekad opojne cvjetne mirise. Ali sve je više parfemera koji se oslobađaju te regresivne slike vanilastih mirisa koji istovremeno prijaju i izazivaju gađenje. Danas se vanila otkriva u sirovijim, čistijim, autentičnim, erotičnim ili neočekivanim verzijama. Vanila se oslobodila kroz ovih pet parfema.

Fantasmagory Louis Vuitton – najoštriji

Ovaj parfemski ekstrakt, lansiran 16. oktobra 2025. godine, rođen je iz saradnje između Jacquesa Cavalliera Belletruda, glavnog parfimera kuće Louis Vuitton, i arhitekte Franka Gehryja. Zajedno, dvojac reinterpretira jednu od velikih tema parfimera – vanilu – kroz trag i skulpturalnu flašicu čiji se poklopac oblikuje u zapanjujući imaginarni cvijet.

Neizmjenjena aroma vanille tahitensis uzgajana u Papui Novoj Gvineji, gdje je mahuna bila kriogeno zamrznuta prije ekstrakcije CO₂ metodom. Začin se spaja s italijanskim bademom, sličnim mirisu amaretta, i omiljenim sastojkom parfimera – đumbirom. Rezultat? Esencija jednako puderasta koliko i blistava.

Musc Ravageur Frederic Malle – najerotičniji

Parfimer Maurice Roucel poznat je po svojoj skromnosti i ljubavi prema ćilibaru i bijelim cvjetovima. Kada mu je Frédéric Malle 2001. dao potpunu slobodu, u jednoj bočici je ujedinio svoje omiljene akorde s velikom preciznošću, spajajući ih s toplom vanilom.

Pažljivo osmišljena, erotična i neobična mirisna kompozicija sa bergamotom, mandarinom, lavandom, jasminom, đurđevkom i cimetom. Sve to povezano sa bogatim baznim notama ćilibara, vanile, mošusa i pačulija – koje gore poput žara na koži.

Atmah Caron – najegzotičniji

Sve je počelo tokom putovanja u dolinu ispod Suusamyra, u Kirgistanu, gdje se oblaci rađaju u srcu Centralne Azije. Olivia de Rothschild, umjetnička direktorka kuće Caron, tamo je otkrila netaknutu prirodu, oslobođenu ljudskog razaranja, koja je kod nje probudila inspiraciju za mineralnu vanilu.

"Ovaj miris daleko je od gurmanske vanile. Željela sam da spojim sastojak s vetiverom iz pijeska – intenzivnim akordom te biljke povezanom s suptilnim drvenastim notama – kao i s ružičastim biberom, jasminom sambakom i Ambroksanom, sintetičkim supstitutom sivog ćilibara", objašnjava parfimerka Louise Turner, autorka ovog svetlucavog mirisnog traga. Naziv Atmah u indijskim tradicijama znači "vrhovna duša, životni princip".

Roasted Vanilla Loewe – najdinamičniji

Ovo je jedna od tri mirisne kompozicije iz nove kolekcije The Crafted španskog brenda, koja kao i uvijek slavi umjetnost zanatstva. Ako je prvi parfem kuće, nazvan „L“, 1972. donio uspjeh, nova kolekcija istražuje ljepotu ouda, irisa i vanile.

Nazvan "pečena vanila", parfem otkriva začin u naročito toplom i blago zagorjelom obliku, naglašenom hrastovim drvetom, konjakom i notom ružičastog bibera.

21:50 Rêverie Victoria Beckham – najpoetičniji

Ovaj parfem, lansiran 2024. godine, evocira snažan trenutak iz velike ljubavne priče između Victorije i Davida Beckhama. Sve potiče iz 2001, tokom putovanja na ostrvo Java u Indoneziji.

"Hiljade malih svijeća treperile su oko nas. Zemljani, senzualni miris ispunjavao je vazduh, a plamen je svjetlucao kao da me vodi u novi život", prisjeća se bivša pop zvijezda, koja je angažovala francuskog parfimera Jérômea Epinettea da zarobi taj trenutak u bočici.

Egzotičan, tropski parfem vijeran čistoj vanili, pomiješan sa gornjim notama duvanskog lista, koje se prepliću sa šljivom, tonka pasuljem i kedrom, u crnoj metalnoj flašici.

(Zadovoljna/ Lepa&Srećna)