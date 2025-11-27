Kako da ispravite kosu bez "pegle": Čudesno rješenje za žene, nema više uništavanja vlasi visokom temperaturom

Kako da ispravite kosu bez pegle i fena i sačuvate je od visokih temperatura? Evo saveta!

Izvor: Shutterstock

Zaboravite "peglu": jednostavne tehnike za ravnu kosu bez oštećenja.

Naučite trikove za glatku kosu za koji se koriste samo prirodne metode, bez visokih temperatura.

Savjeti poznatih stilista: kako da sačuvate zdravu i sjajnu kosu iako je ispravljate poslije svakog pranja.

Sve žene danas žele glatku, ravnu kosu, ali rijetkima je ona takva baš prirodno.

Obično to znači da se moramo da je ispravljamo "peglom" ili upornim feniranjem vrelim vazduhom, a kosa trpi i na kraju bude oštećena.

Zato treba da što prije isprobate nove savjete za glatku i ravnu kosu bez ikakvih oštećenja.

Ispravljanje kose počinje još dok je perete, pa zato treba da koristite šampone i regeneratore namijenjene ravnoj kosi.

Nakon pranja, nežno istisnite što više vode i nanesite hidratantnu kremu ili leave-in regenerator.

Jednako je važno čime ćete umotati kosu, kao i ono čime je perete. Nemojte koristiti bilo koji peškir, već onaj sašiven od mirkofibera ili čak pamučnu majicu. Ovo su najnježniji materijali i neće izgužvati vlasi, spriječiće oštećenja i frizz.

ulje za kosu

Izvor: Shutterstock

Kad tako osušite kosu koliko je moguće, nanesite gel, serum ili ulje kako biste smirili frizz i izgladili kosu. Birajte proizvode sa naznakom "anti-friz", namijenjene ravnoj kosi.

Sada, kada ste pripremili kosu, možete isprobati tri tehnike kojima ćete ispraviti kosu bez pegle i fena.

1. Češljanje

Ako imate tanku vlas i kosa vam nije previše gusta, biće dovoljno da je češljate polako i pažljivo. Ponavljajte postupak nekoliko minuta dok kosa ne bude skoro suva, zatim nanesite ulje za glatki i sjajan izgled.

2. Mrežica

TikTok je poludeo za "tubi" mrežicom koja se od davnina koristi u Latinskoj Americi. Kosa se prvo pažljivo suši hladnim vazduhom, zatim se pramenovi obmotaju oko glave i zakače mekim ukosicama. Na glavu se stave mrežica i satenska kapa, a kad se ujutru probudite, kosa će biti svilenkasta i ravna.

@tatlafata Heatless styling doesn’t mean curly.. I love me a toca/tubi when preserving my straighter hairstyles ‍↔️ ♬ original sound - Tatyana

3. Roleri

Još jedna tehnika je korišćenje velikih rolera za dugu kosu. Nakon što ih nježno osušite peškirom, omotajte pramenove oko rolera i pričvrstite šnalama sa obe strane. Možete koristiti i rolere od sunđera, ali plastika je najbolja ako želite da kosa bude baš glatka.