Zašto Japanke imaju najljepšu kosu na svijetu? Tri tajne znaju samo najbolji frizeri, isprobajte odmah

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
Kako Japanke peru i suše kosu? 3 tajne za najbolju njegu otkrivaju top frizeri.

Kako Japanke imaju najljepšu kosu Izvor: Shutterstock

Japanska tehnika pranja kose zasniva se na dubinskoj njezi tjemena, a ne samo na uklanjanju nečistoća. Frizerka Marija Roberts, koja je dio svog stručnog usavršavanja provela u Japanu, otkriva da se tamo kosa pere uz intenzivnu masažu tjemena pomoću dvije silikonske četke — istovremeno, sa obje strane glave.

Masaža počinje od potiljka i ide ka tjemenu, uz fokus na kružne pokrete i blagi pritisak. Ova rutina ne samo da čisti tjeme, već podstiče cirkulaciju, ublažava napetost i stimuliše rast kose.

U Japanu se kosa češlja češće nego na Zapadu, a pranje je ritual koji uključuje pažnju, strpljenje i svijest o tome da je zdravo tjeme osnova za zdravu kosu. Dermatološkinja Morgan Rabah upoređuje tjeme sa zemljom, a kosu sa cvijećem — što je tjeme zdravije, to je veća šansa da kosa bude snažna, sjajna i otporna.

Japanska rutina podsjeća da nega kose ne počinje na krajevima, već u korijenu. Pravilna hidratacija tjemena, redovna masaža i nežna stimulacija nervnih završetaka mogu doneti ne samo ljepšu kosu, već i osjećaj opuštenosti i unutrašnjeg balansa.

Izvor: Shutterstock

U Japanu, ulje za kosu nije samo dodatak — ono je osnova njege. Prije šamponiranja, Japanke često nanose ulje direktno na tjeme kako bi ga umirile, nahranile i pripremile za pranje. Ova praksa pomaže da teme ostane čisto duže, jer se balansira proizvodnja sebuma i smanjuje potreba za čestim pranjem.

Izvor: Shutterstock

Ulja se ne koriste samo prije pranja, već i nakon — kao završni korak njege, ali i u svakodnevnoj rutini. Tradicionalno, gejše su koristile ulje od kamelije kako bi kosi dale sjaj dok je pažljivo češljaju. Danas se ta praksa prenosi u moderne salone, ali i u kućnu njegu, jer ulje ne samo da hrani vlas, već i štiti tjeme od isušivanja.

Japanska filozofija njege kose podsjeća da ljepota počinje iz korijena — doslovno. U japanskoj rutini nege kose, sušenje je nežan i pažljivo osmišljen proces. Frizerka Marija Roberts naglašava da kosu treba sušiti bez trljanja, laganim pritiskanjem peškirom, i obavezno prije nego što se počne sa raščešljavanjem — jer češljanje mokre kose može izazvati lomljenje vlasi.

Izvor: Shutterstock

Japanski frizeri izbjegavaju fen kad god je moguće. Prije nego što posegnu za toplotom, temeljno prosuše kosu peškirom. U Japanu i Koreji, žene često koriste upijajuće mikrofiber peškire ili čak meke pamučne majice, kako bi smanjile kovrdžanje i sačuvale vlagu.

Kada se većina vlage ukloni prije nego što se primeni intenzivna toplota, tjeme ostaje hidrirano, a krajevi zaštićeni. Time se kosa dovodi u najbolju poziciju za sjajnu, zdravu dužinu bez lomljenja i pucanja krajeva. 

Tagovi

kosa njega Japan

