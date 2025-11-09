Najljepše boje kose ako imate puno sijedih: Ove nijanse ih savršeno prekrivaju i ne zahtjevaju često farbanje

Ako imate puno sijedih vlasi, birajte nijanse koje ih najbolje prekrivaju i čine kosu gušćom. Otkrivamo koje boje kose djeluju prirodno, zahtjevaju najmanje održavanja i savršeno prikrivaju sijede.

Sijede vlasi više nisu razlog za brigu jer danas postoji mnogo nijansi koje ne samo da ih odlično prekrivaju, već i osvježavaju lice. Ključno je da izaberete boju koja se prirodno stapa s vašim tonom kože i ne zahtjeva prečesto farbanje. Evo koje su boje kose trenutno najbolje ako imate mnogo sijedih i želite postojanu, lepu nijansu.

1. Tamnoplava sa toplim pramenovima – najprirodniji prelaz

Tamnoplava nijansa s medenim ili karamel pramenovima idealna je ako imate mnogo sedih, jer vizuelno "razbija" kontrast između tamnog korijena i sijede vlasi. Kako sede budu izrastale, one se prirodno stope s pramenovima i frizura djeluje uredno čak i posle više nedjelja.

2. Topla svijetlosmeđa – diskretno i elegantno rješenje

Ako ste ranije imali tamniju kosu, prelazak na toplu svijetlosmeđu nijansu čini čudo: lice izgleda mekše, a sede se jedva primjećuju. Ova boja ne zahtjeva često farbanje i odlično se uklapa uz većinu tena.

3. Bakarno-zlatna – idealna za svijetliji ten i živ izgled

Bakarne i zlatne nijanse su zahvalne jer reflektuju svjetlost i čine kosu punijom. Čak i ako se s vremenom pojavi nova sijeda, ona se lako utapa u toplu osnovu boje. Ove nijanse posebno laskaju ženama s toplim podtonom kože.

4. Tamniji med ili karamel – za prirodno blistavu kosu

Ako ne želite da se potpuno odreknete tamnijih tonova, nijansa karamela ili meda odličan je kompromis. Daje toplinu tenu, lako se održava i ne pokazuje svaku sedu odmah nakon izrastanja.

5. Siva ili "silver blend" – kad odlučite da prihvatite sijede

Jedan od najljepših trendova posljednjih godina jeste siva kosa s toniranim prelazima, koja izgleda moderno i sofisticirano. Kombinacija prirodnih sijedih s hladnim srebrnim tonovima daje kosu punu sjaja i stila.

