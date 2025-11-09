logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najljepše boje kose ako imate puno sijedih: Ove nijanse ih savršeno prekrivaju i ne zahtjevaju često farbanje

Najljepše boje kose ako imate puno sijedih: Ove nijanse ih savršeno prekrivaju i ne zahtjevaju često farbanje

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Ako imate puno sijedih vlasi, birajte nijanse koje ih najbolje prekrivaju i čine kosu gušćom. Otkrivamo koje boje kose djeluju prirodno, zahtjevaju najmanje održavanja i savršeno prikrivaju sijede.

Najbolje boje kose za sijedu kosu Izvor: Tatiana Foxy/Shutterstock

Sijede vlasi više nisu razlog za brigu jer danas postoji mnogo nijansi koje ne samo da ih odlično prekrivaju, već i osvježavaju lice. Ključno je da izaberete boju koja se prirodno stapa s vašim tonom kože i ne zahtjeva prečesto farbanje. Evo koje su boje kose trenutno najbolje ako imate mnogo sijedih i želite postojanu, lepu nijansu.

1. Tamnoplava sa toplim pramenovima – najprirodniji prelaz

Tamnoplava nijansa s medenim ili karamel pramenovima idealna je ako imate mnogo sedih, jer vizuelno "razbija" kontrast između tamnog korijena i sijede vlasi. Kako sede budu izrastale, one se prirodno stope s pramenovima i frizura djeluje uredno čak i posle više nedjelja.

2. Topla svijetlosmeđa – diskretno i elegantno rješenje

Ako ste ranije imali tamniju kosu, prelazak na toplu svijetlosmeđu nijansu čini čudo: lice izgleda mekše, a sede se jedva primjećuju. Ova boja ne zahtjeva često farbanje i odlično se uklapa uz većinu tena.

3. Bakarno-zlatna – idealna za svijetliji ten i živ izgled

Bakarne i zlatne nijanse su zahvalne jer reflektuju svjetlost i čine kosu punijom. Čak i ako se s vremenom pojavi nova sijeda, ona se lako utapa u toplu osnovu boje. Ove nijanse posebno laskaju ženama s toplim podtonom kože.

4. Tamniji med ili karamel – za prirodno blistavu kosu

Ako ne želite da se potpuno odreknete tamnijih tonova, nijansa karamela ili meda odličan je kompromis. Daje toplinu tenu, lako se održava i ne pokazuje svaku sedu odmah nakon izrastanja.

5. Siva ili "silver blend" – kad odlučite da prihvatite sijede

Jedan od najljepših trendova posljednjih godina jeste siva kosa s toniranim prelazima, koja izgleda moderno i sofisticirano. Kombinacija prirodnih sijedih s hladnim srebrnim tonovima daje kosu punu sjaja i stila.

Savjeti frizera:

  • Birajte toplije tonove (karamela, med, bakar), jer daju kosi živost i čine ten svježijim.
  • Ako imate više od 50% sijedih, izbegavajte izrazito tamne boje – razlika u korenu će biti previše vidljiva.
  • Za minimalno održavanje, tražite od frizera balejaž ili pramenove, jer vizuelno ublažavaju izrastanje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kosa njega

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA