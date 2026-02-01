Liverpul napokon pobijedio u Premijer ligi: Virc i Ekitike briljirali kad je bilo najvažnije

Liverpul je ostavrio prvu pobjedu u 2026.

Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Liverpul je u 25. kolu Premijer lige ostvario prvu pobjedu u 2026. savladavši Njukasl sa 4:1. Iako je ekipa Edija Haua dominirala od samog starta, stvarajući brojne šanse i pretnje po gol Alisona, domaći su uspeli da preokrenu meč u svoju korist i kontrolišu situaciju do posljednjeg sudijskog zvižduka.

Prvi gol Liverpula postigao je Entoni Gordon u 36. minutu, nakon što se smirio i iskoristio odbitak, a onda i prevarivši Kerkeza i golmana Njukasla. Radost gostiju nije dugo trajala - Florijan Virc je ubrzo preuzeo inicijativu. Nijemac je proigrao Huga Ekitikea koji je pokazao zašto važi za vrhunskog špica i u samo nekoliko minuta Liverpul je preokrenuo rezultat.

Drugo poluvreme donijelo je još jedan pogodak Virca, ovaj put na asistenciju Salaha, dok Nik Poup nije mogao da reaguje. Liverpul je potom kontrolisao meč, neutralisao sve opasnosti po svoj gol - uključujući i pokušaje Harvija Barnsa i Antonija Elange i uspio da sačuva prednost.

U samoj nadoknadi vremena, gol postigao je Ibrahima Konate, koji je povratkom na teren u emotivnom trenutku posvetio pogodak nedavno preminulom ocu. Njegov gol dodatno je učvrstio pobedu domaćeg tima. Tako je Liverpul napokon pobedio u domaćem šampionatu, nakon što je poslednji put slavio 20. decembra kad je bio bolji od Vulvsa.

Konačan rezultat 4:1 pokazuje dominaciju domaćih, a Liverpul se sada nalazi na petom mestu tabele sa 39 bodova, dok je Njukasl deseti sa 33. Pobeda je posebno značajna jer je Liverpul u 2026. do sada imao problema u Premijer ligi, ali meč protiv Njukasla pokazuje da tim počinje da pronalazi ritam, uz doprinos ključnih igrača poput Virca, Ekitikea i Salaha.

Rezultati ostalih mečeva u Premijer ligi