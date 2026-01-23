Pep Gvardiola o krizi Mančester sitija: "Znam 100 odsto šta nije u redu, Halanda da nisam čuo da se izvinjava"

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola govorio o problemima svog tima

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola uputio je Arsenalu najveći kompliment, izjavivši da je to "najbolji tim na svijetu". Njegove riječi imaju dodatnu težinu zbog činjenice da je Arsenal direktni rival njegovog tima u borbi za titulu i lider Premijer lige, sa prednošću od sedam bodova u odnosu na Siti.

"Oni su trenutno najbolji tim na svijetu. Pogledajte Ligu šampiona, Premijer ligu, FA kup, Liga-kup. Nadam se da im možemo prići blizu i nadamo se da će nam dati šansu da ih stignemo", rekao je Španac.

Mančester siti za sobom ima niz od četiri utakmice bez pobjede u Premijer ligi, zaključno sa porazom protiv Mančester junajteda prošlog vikenda (0:2). Povrh toga, tokom nedjelje Siti se obrukao protiv Bode Glimta u Ligi šampiona.

"Znam razlog zbog kojeg trenutno imamo problema. Znam i siguran sam 100 odsto da znam šta se desilo sa timom. Pokušajte da date malo više vremena. Znam da je katastrofa imati 13 bodova u Ligi šampiona. Oni imaju 18 naspram naših 13 bodova, a jedan od ta dva tima je jedan od najboljih timova na svijetu. Za Arsenal je to u redu, za nas je katastrofa. Znam da su naši standardi veoma visoki i znam razlog zbog kojeg nismo potpuno konstantni ili ne ostvarujemo rezultate koje bi trebalo da ostvarujemo", kazao je Španac na konferenciji za novinare.

"Haland nema razlog da se izvinjava"

Gvardiola se osvrnuo i na javno izvinjenje ekipe za poraz u Norveškoj. Izvinjavao se i Erling Haland, koji je dao samo jedan gol u posljednjih osam utakmica.

"Erling nema razloga da se izvinjava. On mora da da svoj maksimum i trudi se. Ako tim ne pobijedi, to ne ide na jednog igrača, već se pripisuje svima. Ne izvinjavaj se, izvinjavaš se ako ne daš sve od sebe, tako da nema potrebe za tim".

Kapiteni Mančester sitija tokom nedelja su se obavezali da će vratiti novac za karte svim navijačima Sitija koji su putovali u Bode i vidjeli težak poraz.

"Ovo je jedna od najboljih kapitenskih grupa koju je Mančester Siti imao otkako sam ja ovdje. Bernardo Silva, Ruben Dijas, Rodri i Erling Haland su izuzetni u mnogim stvarima, u detaljima koji govore o njihovoj privrženosti klubu, timu, donošenju odluka...".

O Halandovom (pre)opterećenju ove sezone nije htio da govori.

"Zašto opet pričamo o toj temi? Ništa se neće promijeniti. U Bodeu smo imali 11 igrača van tima. Aston Vila ih ima mnogo, Totenhem ih ima mnogo. Nije ti situacij samo kod nas. On ima fizičku spremnost da to izdrži. Imam izuzetan tim i izuzetne igrače. Mi smo fantastičan fudbalski tim, u to nemam sumnje“.

Gvardiola je za kraj najavio da će u subotu protiv Vulverhemptona igrati i novi štoper i doskorašnji kapiten Kristal Palasa Mark Geji.

"Da, da, igraće. To će nam pomoći jer je Mark izuzetan igrač reprezentacije, kapiten tima koji je prošle sezone osvojio FA kup. Kristal Palas imao je nevjerovatnu sezonu prošle godine sa Oliverom Glasnerom, a ove sezone su se mučili zbog povreda i drugih problema. Ali imam osjećaj da naša slabost nije samo zbog jednog igrača. Bilo bi lijepo, ali nije samo zbog toga. Znam koji je pravi način da se ukloni naša slabost", naglasio je Gvardiola.

