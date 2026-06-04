Sprema se najveća senzacija u istoriji Mundijala: Nijemac koji ne promašuje otkrio novog šampiona

Ako je vjerovati algoritmu koji je izmislio njemački matematičar Joakim Klement, Mundijal 2026 osvaja Holandija.

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Nemački matematičar i ekonomista Joakim Klement smatra da ima izuzetno preciznu formulu po kojoj može da izračuna osvojača predstojećeg Mundijala 2026, iako takmičenje još nije počelo. Njegov analitički model privlačio je mnogo pažnje tokom prethodnih godina, jer je Klement uspio da pogodi ko će osvojiti Svjetsko prvenstvo čak tri puta uzastopno!

Analiza koju vrši ne bazira se samo na skupu podataka koji su direktno vezani za fudbal, već tu ima i mnogo drugih faktora. Primjera radi, važan je plasman reprezentacije na FIFA rang listi, ali i broj stanovnika zemlje koju fudbalski tim predstavlja, zatim fudbalska tradicija i značaj nacionalnog tima za razvoj fudbala, pa bruto domaći proizvod države i brojni drugi činioci.

Joakim Klement je tim modelom izračuna da će Svjetsko prvenstvo 2014. godine osvojiti Njemačka, da će 2018. godine najbolja biti Francuska, a da će 2022. godine do titule stići Argentina. Sada Klement tvrdi da će titulu osvojiti Holandija - iako bi to bila senzacija kakvu dugo nismo vidjeli na Mundijalima.

Model koji primenjuje ovaj nemački matematičar i ekonomista predviđa i brojna iznenađenja tokom turnira. Tako bi recimo Japan u nokaut fazi trebalo da eliminiše Brazil i tim Karla Anćelotija veoma brzo pošalje kući sa najveće fudbalske smotre. Jedina reprezentacija iz Južne Amerike koja bi stigla do četvrtfinala bila bi Argentina, ali bi je u toj rundi takmičenja zaustavio Portugal, koji bi kasnije izgubio meč za titulu od Holanđana.

Kada se pogleda najuži krug favorita za osvajanje titule, Holandija svakako nije u njemu. Tokom martovskih prozora za reprezentacije odigrali su dvije prijateljske utakmice i tada su savladali Norvešku (2:1), odnosno remizirali sa Ekvadorom (1:1). Prije nekoliko dana poraženi su od Alžira (1:0), a do početka turnira čeka ih još meč protiv Uzbekistana, što će biti generalna proba.

Grupnu fazu Mundijala 2026 Holandija će igrati protiv Japana, Švedske i Tunisa. Grupnu fazu bi trebalo proći bez većih problema, a onda počinje borba za trofej koji Holandija nikada nije osvojila. Na svjetskim prvenstvima 1974, 1978. i 2010. godine Holanđani su izgubili u finalu, 2014. godine su bili treći, a 1998. godine četvrti na svijetu.

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