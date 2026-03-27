Ukrajinka tužila WTA zbog Rusije i Bjelorusije: Tvrdi da je zbog Sabalenke dobila napad panike

Ukrajinska teniserka Lesija Curenko tužila je WTA i zahtijevala odštetu zbog toga što ruske teniserke još igraju i izgubila je na sudu.

Izvor: Shutterstock

Ukrajinska teniserka Lesija Curenko (36) podnijela je tužbu protiv ženske teniske asocijacije (WTA) i bivšeg sportskog direktora Stiva Simona zbog Rusije, ali je njena tužba u Njujorku odbijena. Izgubila je na sudu u Menhetnu pošto je njena tužba odbačena.

Šta se desilo? Lesija tvrdi da je time što je dozvoljeno ruskim i bjeloruskim teniserima da se takmiče na turnirima njoj nanijeta emotivna šteta, bol i tražila je odštetu. Tužba je ipak odbijena.

"U tužbi je navela da je 2023. godine u Indijan Velsu morala da se povuče pred meč sa Arinom Sabalenkom jer je dobila napad panike. Tvrdila je da je to zbog rata i zbog geopolitičke tenzije i toga što su ruski i bjeloruski igrači imali dozvolu da se takmiče", navodi se u obrazloženju.

Lesija Curenko nije zvanično objavila odlazak u penziju, ali je posljednji meč odigrala 17. novembra 2024. godine u Bili Džin King kupu. Na grend slemu joj je najveći uspjeh osmina finala Rolan Garosa i Vimbldona, dok joj je najbolji rang 23. pozicija na WTA listi. Inače, zanimljivo je i da je igrala protiv Sabalenke u trećem kolu Australijan opena 2024. godine, odbila je da se rukuje pošto ju je Bjeloruskinja pregazila na terenu (6:0, 6:0).

Šta je stajalo u presudi?

Arina Sabalenka protiv Lesije Curenko u Melburnu Izvor: Youtube/Australian Open TV

U presudi koja je objavljena od strane sudije Naomi Ris Bučvald je objašnjeno da sportske organizacije nisu dužne da vode računa o emotivnom stresu i o emotivnim reakcijama sportista. Pojašnjeno je da takve stvari ne mogu da budu zakonski određene.

"Sportske organizacije imaju dužnost prema svojim igračima da se postaraju da budu bezbjedne fizički, a ne emotivno", stoji u presudi. Ukratko objašnjeno, sportske organizacije ne mogu da budu odgovorne zato što pojedincu nešto smeta ili ne odgovara u datom trenutku.