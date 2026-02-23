logo
Suspendovane dvije srpske teniserke: Zabranjeno im da igraju do daljnjeg, evo šta je razlog

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Agencija za zaštiti intetgriteta tenisa izrekla je kazne za dvije srpske teniserke i jednog ruskog igrača.

Suspendovane srpske teniserke Izvor: Shutterrstock

Dvije srpske teniserke i jedan ruski igrač suspendovani su od strane Agencije za zaštitu integriteta tenisa (ITIA) zbog navodnog kršenja antikorupcijskih pravila.

Draginji Vuković i Mili Mašić je do daljnjeg zabranjeno da igraju tenis, a pored njih dvije supendovan je i Rus Mark Kaufman. Za sada nije poznato na koji vremenski period su kažnjeni.

Draginja je trenutno 557. teniserka na planeti i suspendovana je od 17. decembra prošle godine. Odlučila je da ne uloži žalbu, tako da je prihvatila prvobitnu odluku ITIA. Mila je trenutno 917. teniserka na svijetu i njena žalba nije usvojena.

Dok traje suspenzija zabranjeno im je da prisustvuju bilo kom teniskom događaju.

Tagovi

teniserke Tenis suspenzija

