Suspendovane dvije srpske teniserke: Zabranjeno im da igraju do daljnjeg, evo šta je razlog

Agencija za zaštiti intetgriteta tenisa izrekla je kazne za dvije srpske teniserke i jednog ruskog igrača.

Dvije srpske teniserke i jedan ruski igrač suspendovani su od strane Agencije za zaštitu integriteta tenisa (ITIA) zbog navodnog kršenja antikorupcijskih pravila.

Draginji Vuković i Mili Mašić je do daljnjeg zabranjeno da igraju tenis, a pored njih dvije supendovan je i Rus Mark Kaufman. Za sada nije poznato na koji vremenski period su kažnjeni.

The International Tennis Integrity Agency today confirms that 3 tennis players have been provisionally suspended, pending the full consideration of Tennis Anti-Corruption Program charges.



Mark Kaufman (Russia)

Draginja Vukovic (Serbia)

Mila Masic (Serbia) — Michal Samulski (@MichalSamulski)February 23, 2026

Draginja je trenutno 557. teniserka na planeti i suspendovana je od 17. decembra prošle godine. Odlučila je da ne uloži žalbu, tako da je prihvatila prvobitnu odluku ITIA. Mila je trenutno 917. teniserka na svijetu i njena žalba nije usvojena.

Dok traje suspenzija zabranjeno im je da prisustvuju bilo kom teniskom događaju.