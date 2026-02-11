Teniserke ne žele igrati pet setova

Možda je postojala ideja da teniserke na grend slemovima zaigraju meč u pet setova, ali veliki broj njih pobunio se zbog toga.

Trenutno najbolje teniserke svijeta istakle su da ne žele mečeve u pet setova na velikim turnirima. Argumenti su razni, a ispred svega se ističe želja za brzinom, što susreti u pet setova svakako ne bi donijeli. Nekoliko teniserki je na turniru u Dohi dobilo pitanje o trajanju mečeva, dok su odgovori uglavnom bili isti - žene ne žele duže mečeve.

Nakon nevjerovatna dva polufinala na Australijan openu u koje je Novak Đoković pobijedio Janika Sinera i u kojem je Karlos Alkaraz poslije pet i po sati bio bolji od Saše Zvereva, pojavila se ideja da bi i žene trebalo da igraju u pet setova na velim turnirima. Za ideju se zalagao Krejg Tajli: "Ne možete ponoviti taj (muški) polufinalni dan. To je bilo nevjerovatno. Još se ježim samo kad pomislim na to, a onda ne možete ponoviti to finale u ženskoj konkurenciji. Bilo je nevjerovatno. Jedna od stvari koje su mi pale na pamet je da mislim da bi trebalo da budu tri od pet setova i za žene", iznio je mišljenje direktor Australijan opena.

"Trebalo bi da pogledamo posljednjih nekoliko mečeva - četvrtfinale, polufinale i finale - i da ženskoj konkurenciji obezbijedimo tri od pet setova. Dakle, to je nešto što bi trebalo da stavimo na dnevni red i počnemo da razgovaramo sa igračicama o tome, jer postoje neki mečevi u tim posljednjim rundama koji bi bili fascinantni da su se završili u tri od pet setova."

"Sada ne znam da li bi igračice željele da to urade ili ne, ali to je nešto što moramo da razmotrimo. Svakako, ako ćemo to da uradimo i mislimo da je to ispravna stvar, definitivno ćemo to probati već 2027", rekao je Tajli.

Šta su rekle igračice?

Ipak, ideja nije stigla do dnevnog reda, a igračice su već negodovale. Gotovo sve najbolje teniserke dobile su ovo pitanje. Među njima se nije našla Arina Sabalenka, koja je otkazala učešće na turniru, ali veliki broj njenih koleginica iznio je stav o ovoj temi.

Iga Švjontek sumnja da bi teniserke mogle da izdrže duge mečeve, a da oni pride budu kvalitetni. "Danas se sve odvija mnogo brže i mislim da nema potrebe da mečevi traju toliko dugo. Posebno jer nisam sigurna da bismo mogle da zadržimo visok nivo igre tokom čitavog susreta. Ipak, kada govorim o sebi, smatram da sam jedna od teniserki koja može da izdrži duže mečeve i vjerujem da bi mi takav format čak mogao da donese određenu prednost".

Šampionka Rolan Garosa Koko Gof je rekla: "Da li bih mogla da igram na tri dobijena seta? Vjerovatno bih. Da li bih to željela? Nisam sigurna. To je zaista mnogo. Mislim da bi i publici bilo naporno da prati takve maratonske mečeve, bilo u muškoj ili ženskoj konkurenciji."

Stav je istakla i Amanda Anisimova: "Navikle smo da igramo na dva dobijena seta, tako da bi takva promjena bila prilično neuobičajena za nas. Uz to, ostavilo bi i fizičke posljedice na naša tijela. Zato bih lično voljela da sve ostane kako je sada", rekla je Amerikanka.

Ideja je već postojala

Ideja da se ženski mečevi na grend slemu igraju na pet setova 1994, kad je Štefi Graf ubjedljivo pobijedila Aranču Sančez Vikario 6:0, 6:2 i za manje od 60 minuta osvojila je titulu. Međutim, ideja je odbračena, pa tako da žene igraju mečeve i tri seta sve vrijeme, osim perioda od 1984. do 1998 u WTA finalima.

