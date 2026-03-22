"Flertuje sa mnom i piše mi privatne poruke": Lijepa Amerikanka pred kamerama osramotila poznatog tenisera

"Flertuje sa mnom i piše mi privatne poruke": Lijepa Amerikanka pred kamerama osramotila poznatog tenisera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Danijel Kolins je pred kamerama ispričala koji teniser joj šalje poruke i pokušava da flertuje sa njom. U pitanju je Korentan Mute.

Danijel Kolins (32) je poznata kao teniserka koja uvijek kaže ono što misli. Jasno i direktno i ne zanima je koga će svojim riječima da povrijedi i šta će da prouzrokuje. Tako je pred kamerama na turniru u Majamiju javno osramotila tenisera Korentana Mutea. Ispričala je da je on pokušavao da flertuje sa njom, ali i da nema nikakve šanse kod nje. Sve je počelo od njenog kolege koji je ispričao da joj je Mute tokom treninga dobacivao i tražio da mu pruži podršku.

"Rekla sam mu da ako hoće da flertuje sa mnom da će morati da poboljša servis. Neki ljudi misle da je do visine, karaktera, ali se kod mene radi o jakim forhendima i dobrim servisima", počela je Kolins.

Potom je novinar pitao američku teniserku da li je to potrebno da bi neko imao šansu kod nje.

"U ovim krajevima je to potrebno. Prestao je da me prati kada sam rekla da me ne zanimaju niski momci. Za mene je to fer, ja sam visoka. Njemu se to nije svidjelo, poslao mi je poruku, pa je prestao da me prati."

Ispričala je i da joj je francuski teniser poslao privatnu poruku.

"Sinoć mi je opet poslao poruku i pitao me da li je vidio kako sam dobro servirala. Pobijedio je na prethodnom meču, ali mislim da još uvijek nema šanse kod mene. Morao bi da donese mnogo toga na sto. Mislim da se neće desiti, ali ko zna", završila je Danijel.

Muža traži preko Tindera

Američka teniserka je nedavno dospjela u centar pažnje kada je javno ispričala da je otvorila profil na "Tinderu" i da preko te aplikacije traži budućeg muža.

"Trenutno sam profesionalna teniserka, ali nekako težim da postanem tradicionalna supruga. Ozbiljno. Već sam imala svoju 'gazdarica' fazu. Samo želim da uzgajam svoje kokoške, radim kućne projekte, pečem svjež domaći hljeb, budem mama psima, koja ostaje kod kuće i, nadam se, uskoro rodim nekoliko beba. Ako planiraš da lažeš o svojoj visini, samo me ostavi na miru. Ovdje nema mjesta za "niske kraljeve", napisala je Danijel Kolins, koja je podijelila svoj profil na Tinderu i na Instagramu.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

