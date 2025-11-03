Danijel Kolins traži muža preko Tindera: Teniserka želi da peče hljeb i rađa djecu

Danijel Kolins želi da se skrasi.

Izvor: danimalcollins/Instagram/Printscreen

Američka teniserka Danijel Kolins koja je trenutno 65. igračica svijeta, šokirala je javnost svojim priznanjem. Prošle sezone je igrala tenis života, odložila je penziju, a sada je odlučila da se posveti privatnom životu. Njena ljubavna priča sa biznismenom Brajanom Kipom nije potrajala, pa je odlučila da javno da "oglas".

Kolins ima 31 godinu i želi da pronađe ljubav svog života. Pošto zbog obaveza oko turnira, treninga i putovanja nema previše vremena za izlaske, odlučila se da pokuša lakšim putem. Otvorila je nalog na "Tinderu" u nadi da na ovoj društvenoj mreži za upoznavanje pronađe čovjeka svog života.

"Trenutno sam profesionalna teniserka, ali nekako težim da postanem tradicionalna supruga. Ozbiljno. Već sam imala svoju "bos" fazu. Samo želim da uzgajam svoje kokoške, radim kućne projekte, pečem svjež domaći hljeb, budem mama psima koja ostaje kod kuće i, nadam se, uskoro rodim nekoliko beba. Ako planiraš da lažeš o svojoj visini, samo me ostavi na miru. Ovdje nema mjesta za "niske kraljeve", napisala je Danijel Kolins, koja je podijelila svoj profil na Tinderu i na instagramu.

Oduševila Đokovića

Amerikanka se na Australijan Openu susrela sa neprijateljski nastrojenom publikom, a njen potez je mnogo iznenadio. Gestikulirala je navijačima da "mogu da je poljube u...", što je izazvalo reakciju Novaka Đokovića. Srpski as se i sam u nekoliko navrata žalio na navijače u Melburnu, a njen potez je propratio riječima: "Ja sam veliki njen fan".

Najbolji plasman u karijeri je ostvarila 2022. godine kada je je bila sedma na svjetu, a ukupno je osvojila četiri titule. Najbolji rezultat na Grend slemovima joj je finale Australijan Opena 2022. godine.