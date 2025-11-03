"Ruku u vatru bih stavio za Novaka": Siner zvao bivšeg Đokovićevog trenera, on rekao "ne"

Legendarni Nijemac Boris Beker otkrio je da je imao ponudu prvog tenisera svijeta Janika Sinera.

Izvor: FRANK MOLTER AFP Profimedia

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Boris Beker bacio je veliku sjenku na svoju karijeru, pošto je osuđen na zatvorsku kaznu zbog utaje poreza. Proveo je osam mjeseci iza rešetaka, a samo rijetki su stali na njegovu stranu i pružili mu glasnu podršku. Tokom teškog perioda bankrota, suđenja, a potom zatvora, nije mogao da se posveti tenisu, pa je morao da propusti jednu od najboljih trenerskih ponuda, kada je odbio Italijana Janika Sinera.

Poslije Đokovića nije imao previše uspjeha kao trener, brinuo je o karijeri Holgera Runea, često se dovodio u vezu sa Aleksandrom Zverevim, a sada je otkrio da ga je 2022. godine zvao Siner. Ipak, nije mogao u potpunosti da mu se posveti, pa mu je dao najbolju preporuku. U tom momentu je čekao presudu...

"Rekao sam Janiku da ne znam kako će se završiti i da ne mogu da preuzmem obavezu. Ali nisam želio da ga ostavim na cjedilu, pa sam mu dao nekoliko imena, jedno je bio Daren Kejhil. Za mene, najbolje" rekao je Beker i dodao:

"Četiri grend slema sa 24 godine. Ne mislim da sam mogao bolje od Kejhila i Vanjocija. Nije bio poznat kada je odabran, ali malo ko razumije igru kao Simone. Uspjeh Sinerovog tima govori sam za sebe. I nevjerovatan je, s obzirom na to da Janik ozbiljno igra tek od svoje 13. ili 14. godine", kaže legendarni Nijemac.

"Stavio bih ruku u vatru za Novaka, Rafu i Federera"

Siner je bio veliki miljenik navijača, a onda ga je skandal sa dopingom potpuno poremetio. Nije se to previše odrazilo na njegove rezultate, ali se čini da je Karlos Alkaraz ni kriv ni dužan postao heroj.

"Vaš um i ličnost su važni, a ja ne znam ni za jedan lijek koji ih poboljšava. Postoje neki koji povećavaju izdržljivost i ubrzavaju oporavak, ali kada ste na brejk lopti, gubite 5-4 u petom setu, da li znate za lijek koji vam omogućava da ostanete hladni kao led i udarite as? Ja ne znam. Za tri osobe bih stavio ruku u vatru u tom pogledu: Federera, Nadala, Đokovića", rekao je Beker za "Korijere dela sera".

Poznato je da je Siner već sarađivao sa Đokovićevim nekadašnjim trenerima, Markom Panikijem i Ulisesom Badijem, ali ta saradnja je potrajala tek nekoliko mjeseci. Sa prvim trenerom Darenom Kejhilom sarađuje od 2022. godine kada ga je odbio Boris Beker.