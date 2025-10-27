logo
Janik Siner potvrdio vezu s Bosankom Lailom Hasanović nakon trijumfa u Beču

Janik Siner potvrdio vezu s Bosankom Lailom Hasanović nakon trijumfa u Beču

Autor Haris Krhalić
Nakon trijumfa nad Zverevom u Beču, Janik Siner je javno zahvalio svojoj djevojci Laili Hasanović, čime je potvrdio njihovu vezu.

Janik Siner Laila Hasanović veza Izvor: Alain JOCARD / AFP / EIBNER/Thomas Fuessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner (24), trenutno drugi na ATP listi, ponovo je zablistao — ovoga puta ne samo na terenu, već i u privatnom životu. Nakon što je u finalu turnira u Beču savladao Alexandera Zvereva rezultatom 2:1, Siner je tokom govora iznenadio navijače jednom rečenicom koja je potvrdila ono o čemu se mjesecima šuškalo.

"Hvala svima koji su uz mene – porodici, prijateljima, mom timu i mojoj djevojci", rekao je Siner u emotivnom obraćanju nakon osvajanja trofeja.

Tim riječima, mladi Italijan je i zvanično potvrdio da je u vezi s Bosankom Lailom Hasanović, 24-godišnjom manekenkom i influensericom porijeklom iz Srebrenice, rođenom u Danskoj.

Tokom turnira, Laila je bila prisutna na tribinama i bodrila svog partnera, a njih dvoje su navodno već neko vrijeme nerazdvojni. 

Zanimljivo je da su fanovi već ranije primijetili da Siner na zaključanom ekranu telefona drži Lailinu fotografiju, kao i da je ona pratila njegove mečeve na Roland Garrosu.

Prije italijanskog tenisera, Laila je bila u vezi s Mikom Šumaherom, sinom legendarnog Mihaela Šumahera, što ju je dodatno lansiralo u svjetske medije.

