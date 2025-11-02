Hladan tuš za Alkaraza: Siner pokorio Pariz i vratio se na prvo mjesto

Janik Siner dominantno je osvojio Masters u Parizu.

Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Italijanski teniser Janik Siner novi je šampion Mastersa u Parizu, pošto je finalu savladao Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima sa 6:4, 7:6 (4). Do titule je stigao dominantno, bez izgubljenog seta, a usput je i svrgnuo Karlosa Alkaraza sa prve pozicije na ATP listi.

Španac je završio takmičenje u Parizu već u drugom kolu, pošto ga je eliminisao Kameron Nori i dao šansu najvećem rivalu za preokret u samom finišu sezone. Siner je to objeručke prihvatio. U Bersiju nije bilo ni Novaka Đokovića koji je odlučio da nastupi na turniru u Atini umjesto u Parizu, gdje je podigao sedam pehara.

GRANDE JANNIK SINNER



The Italian is the 2025 Rolex Paris Masters champion without dropping a single set#RolexParisMasterspic.twitter.com/J2rZEazQnu — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters)November 2, 2025

Siner je lako izašao na kraj sa rivalom u prvom setu, brejknuo ga je odmah na startu i sačuvao prednost brejka do samog kraja. U drugom smo gledali drugačiju priču... Kanađanin je zaigrao bolje, spasio tri bejk lopte u 7. gemu, ali je konačno položio oružje u taj-brejku. Koliko je Siner bio dominantan govori i to da Feliksu nije dopustio niti jednu brejk loptu.

Osmoricu najboljih tenisera sada očekuje Završni masters u Torinu gdje će Siner stići kao prvi teniser svijeta, Alkaraz kao drugi, dok još uvijek nije poznato da li će Đoković učestvovati.