logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hladan tuš za Alkaraza: Siner pokorio Pariz i vratio se na prvo mjesto

Hladan tuš za Alkaraza: Siner pokorio Pariz i vratio se na prvo mjesto

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Janik Siner dominantno je osvojio Masters u Parizu.

Janik Siner Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Italijanski teniser Janik Siner novi je šampion Mastersa u Parizu, pošto je finalu savladao Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima sa 6:4, 7:6 (4). Do titule je stigao dominantno, bez izgubljenog seta, a usput je i svrgnuo Karlosa Alkaraza sa prve pozicije na ATP listi.

Španac je završio takmičenje u Parizu već u drugom kolu, pošto ga je eliminisao Kameron Nori i dao šansu najvećem rivalu za preokret u samom finišu sezone. Siner je to objeručke prihvatio. U Bersiju nije bilo ni Novaka Đokovića koji je odlučio da nastupi na turniru u Atini umjesto u Parizu, gdje je podigao sedam pehara.

Siner je lako izašao na kraj sa rivalom u prvom setu, brejknuo ga je odmah na startu i sačuvao prednost brejka do samog kraja. U drugom smo gledali drugačiju priču... Kanađanin je zaigrao bolje, spasio tri bejk lopte u 7. gemu, ali je konačno položio oružje u taj-brejku. Koliko je Siner bio dominantan govori i to da Feliksu nije dopustio niti jednu brejk loptu.

Osmoricu najboljih tenisera sada očekuje Završni masters u Torinu gdje će Siner stići kao prvi teniser svijeta, Alkaraz kao drugi, dok još uvijek nije poznato da li će Đoković učestvovati.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Tenis Masters Pariz

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC