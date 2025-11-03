logo
Džumhur siguran u Atini: Bh. teniser izborio osminu finala bez izgubljenog seta

Autor Haris Krhalić
Damir Džumhur plasirao se u osminu finala turnira u Atini.

Damir Džumhur Atina osmina finala Izvor: JASPER JACOBS / AFP / Profimedia

Bh. teniser Damir Džumhur nastavlja s dobrim partijama ove sezone, a novi uspjeh ostvario je na turniru u Atini, gdje se plasirao u osminu finala.

U meču protiv britanskog tenisera Džejkoba Fernlija, Sarajlija je pružio odličnu partiju i slavio sa 2:0 u setovima.

Džumhur je od samog početka pokazao dobru formu i kontrolu nad igrom. Već u prvom gemu napravio je brejk i poveo, ali je protivnik nakratko uzvratio i izjednačio na 2:2. Ipak, Damir je ubrzo ponovo oduzeo servis rivalu i prelomio set u svoju korist, koji je završio rezultatom 6:4.

Drugi set donio je još više borbe, ali je Džumhur zadržao visok nivo igre. Kod rezultata 2:2 ponovo je oduzeo servis Fernliju, a zatim sigurno držao prednost do kraja meča. Još jednim brejkom za 5:2 potvrdio je dominaciju i meč završio u svoju korist, uz rezultat 6:4, 6:2.

U osmini finala turnira u Atini, Džumhura čeka duel s Amerikancem Sebastianom Kordom.

Tagovi

Tenis Damir Džumhur ATP Atina

