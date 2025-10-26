Džumhur će igrati na Mastersu u Parizu! Damir nakon tri sata slomio Amerikanca

Damir Džumhur prebrodio je kvalifikacije za Masters u glavnom gradu Francuske.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur izborio je nastup u glavnom žrijebu Mastersa u Parizu!

Trenutno 63. reket planete prebrodio je ovog vikenda dvije kvalifikacione prepreke i stekao pravo da nastupi na posljednjem turniru iz serije 1000 prije završne smotre u Torinu.

Rođeni Sarajlija je u subotu, poslije preokreta, trijumfovao nad francuskim teniserom Kventanom Alisom. Izgubio je Džumhur prvi set rezultatom 6:4, ali je drugi i treći riješio rezultatima 6:3 i 6:1 i zakazao današnji okršaj sa predstavnikom SAD Aleksandrom Kovačevićem.

I ovog puta se bh. teniser našao u zaostatku. Amerikanac srpskog porijekla je nakon taj-brejka osvojip prvi set, koji je trajao 57 minuta. Ni jedan ni drugi teniser u ovom dijelu igre nisu uspjeli da naprave brejk, da bi 13. gem Kovačević riješio furiozno, rezultatom 7:2.

Džumhuru je 46 minuta bilo potrebno za izjednačenje u setovima. Drugi period riješio je rezultatom 6:3, da bi potom nakon maratonskog trećeg seta stigao do pobjede. Došao je Amerikanac do 4:1 u odlučujućoj sekvenci meča, zatim oduzeo servis rivalu za 5:3 i servirao za pobjedu, ali je Džumhur uspio da se vrati "iz mrtvih".

Izjednačio je na 5:5, a potom izvojevao novi taj-brejk, u kojem je izgubio prva dva poena. Osvojio je, međutim, narednih pet i stigao nadomak trijumfa, ali se Amerikanac izvukao i došao do meč-lopte (7:6). Nije je iskoristio, da bi nakon dva osvojena poena na svoj servis Džumhur napravio mini-brejk i stavio tačku na treći set, koji je trajao sat i 13 minuta.

