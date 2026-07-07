Ruskim sportistima ukinuta zabrana: Nastupiće na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu?

Međunarodni olimpijski komitet ukinuo je suspenziju ruskim sportistima, što može značiti njihov povratak na Olimpijske igre 2028. godine.

Izvor: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

Od početka sukoba u Ukrajini, ruski klubovi, sportisti i sportistkinje suspendovani su iz praktično svih međunarodnih takmičenja, međutim to bi uskoro trebalo da se promijeni. Prema pisanju agencije "Asošijteted pres" (AP), Međunarodni olimpijski komitet (MOK) dozvoliće im da učestvuju na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu.

"Međunarodni olimpijski komitet savjetovao je međunarodnim sportskim savezima da okončaju trogodišnji program provjere ruskih sportista za dobijanje neutralnog statusa uoči kvalifikacionih takmičenja za Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu", piše "AP" i dodaje: "MOK je ublažio uslove za učešće ruskih sportista i timova, istovremeno privremeno ukinuvši suspenziju Ruskog olimpijskog komiteta, koja je bila na snazi od oktobra 2023. godine".

Ono što za sada nije još sasvim potvrđeno je da li će se ruski sportisti i reprezentacije takmičiti pod državnom zastavom, grbom i himnom, što će naknadno biti odlučeno u "odgovarajućem trenutku", navodi se.

Kako je saopšteno iz MOK-a, razlozi zbog kojih je suspenzija uvedena - nakon što je Ruski olimpijski komitet u svoj sastav uključio regionalne sportske savjete sa okupiranih teritorija Ukrajine - više ne postoje. Tako je bar ocijenjeno iz MOK-a, koji je i ranije pokušavao da vrati ruske sportiste na velika takmičenja.

Naredno olimpijsko takmičenje biće Ljetnje olimpijske igre mladih 2026. godine u Dakaru, u Senegalu, koje počinju 31. oktobra, a podsjetimo Olimpijske igre u Los Anđelesu održavaju se u ljeto 2028. godine.

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