Transrodne osobe ne mogu na Olimpijske igre: MOK će testirati sve sportistkinje

MOK je sproveo istraživanje i odlučio da transrodnim osobama više neće biti dozvoljeno učešće na Olimpijskim igrama, počevši od narednih koje se održavaju u Los Anđelesu 2028. godine.

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) zabranio je transrodnim osobama da se takmiče u ženskim disciplinama. Jedna od funkcionerki u MOK-u Kirsti Koventri rekla je da će ova odluka važiti od narednih Olimpijskih igara u Los Anđelesu koje su na programu 2028. godine. Razlog su svakako kontroverze sa prethodnih ljetnih Igara kada je bokserka Imane Helif optužena da je bila muškarac.

Koventri koja je sama sedmostruki osvajač na Olimpijskim igrama u disciplini plivanje je istakla da je ova odluka donesena poslije naučnih istraživanja i da je cilj očuvanje integriteta svih sportista.

"Kao bivša sportistkinja, strastveno vjerujem u prava svih olimpijaca da učestvuju u fer takmičenju. Politika koju smo objavili zasnovana je na nauci i vode je medicinski stručnjaci. Na Olimpijskim igrama, čak i najmanje razlike mogu biti razlika između pobjede i poraza", rekla je nekadašnja plivačica i dodala:

"Dakle, apsolutno je jasno da ne bi bilo fer da se biološki muškarci takmiče u ženskoj kategoriji. Pored toga, u nekim sportovima to jednostavno ne bi bilo bezbedno.".

Zašto je došlo do promjene politike MOK-a?

Najviše kontroverzi izazvala je odluka MOK-a da Alžirki Helif dozvoli da se takmiči na Igrama, iako je pethodno bila suspendovana sa Svjetskog prvenstva.

Promjena politike dolazi nakon naučne istrage o ovom pitanju koju je pokrenuo upravo MOK. Osim Helif, isti problem se javio i u vezi Lin Ju-ting iz Kineskog Tajpeja.

Do sada je MOK zastupao stav da transrodne žene mogu da se takmiče sa smanjenim nivoom testosterona, ako to odobravaju njihovi pojedinačni sportovi. Ipak, više to neće biti moguće.

Kako će se vršiti testiranje?

Sve potencijalne sportistkinje biće testirane - putem pljuvačke, brisa obraza ili testa krvi na gen SRY, što će odrediti tačan pol osobe koja se prijavljuje na takmičenje.

Neinvazivni test će biti potrebno uraditi samo jednom jer je to doživotna procjena. "Svaki sportista mora biti tretiran sa dostojanstvom i poštovanjem, a sportisti će morati biti testirani samo jednom u životu. Mora postojati jasna edukacija o procesu i dostupno savjetovanje, uz stručne medicinske savjete", naveli su iz MOK-a.