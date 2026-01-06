Čudo na Četiri skakaonice: Istorija će zauvijek pamtiti dva brata iz Kranja

Nakon što je 2016. godine trofej na Četiri skakaonice osvojio Peter, sada je 2026. godine šampion Novogodišnje turneje Domen Prevc. Samo 140 kilometara od mjesta njegovog trijumfa, pobijedila je i sestra Nika Prevc.

Izvor: KERSTIN JOENSSON / AFP / Profimedia

Istorija je ispisana, dva brata su osvojila turneju Četiri skakaonice. Sjećamo se svi dominacije Petera Prevca koji je 2016. godine letio više od svih, sada je tačno deset godina kasnije njegov mlađi brat Domen osvajač Novogodišnje turneje.

Nakon pobjeda u Obersdorfu i Garmiš-Partenkirhenu stigao je "samo" do podijuma u Insbruku, a sada je poslije prvog skoka u Bišofshofenu sve bilo jasno. Skočio je 138 metara, imao 150 bodova i bilo je jasno da će osvojiti trofej kako god da doskoči u drugoj rundi.

Doskočio je daleko od prvog mjesta, ali je rutinski pobijedio u generalnom plasmanu. Sa 138,5 metara je na kraju bio drugi i postao je treći Slovenac koji je osvojio ovo takmičenje nakon pomenutog brata Petera, ali i Primoža Peterke. Ovo je Domenu bio 12. put zaredom da je završio na podijumu.

Kako je Domen došao do pobjede?

Već prvog dana takmičenja u Njemačkoj sve je bilo jasno. Ne samo da je Domen Prevc pobijedio, već je imao 17 bodova više od drugoplasiranog Danijela Čofeniga. U Garmišu je opet pobijedio ogromnom razlikom, sa 16 bodova više od Jana Herla, a u Insbruku smo znali da neće doći do istorijskog "grend slema". Japanac Ren Nikaido mu je uzeo pobjedu za pola boda. Skokovi u Bišofshofenu samo su bili šlag na tortu.

Izvor: EXPA/ JFK / Avalon / Profimedia

Kako je Peter pobijedio?

Te 2016. godine nije na početku djelovalo da će Peter Prevc toliko dominantno pobediti. Severin Frojnd je bio prvi u Oberdorfu ispred Mihaela Hajboka, ali onda su uslijedile tri pobjede Slovenca. Narednog takmičenje je imao 12 bodova više od Keneta Gangnesa, zatim je Frojnda ostavio za 11 bodova, pa je na kraju u Bišofshofenu imaoi sedam bodova više. Na kraju je 27 bodova više od Frojnda. Tada je od aktuelnih skakača bio prisutan Štefan Kraft kao peti i Johan Andre Forfang kao šesti.

I sestra je čudo, možda i najveće

Najmlađa u familiji Prevc Nika je istog dana kada su joj braća ispisala istoriju uspela da napravi svoje čudo. U Vilahu, 140 kilometara od Bišoshofena, bila je prva skokovima od 92 i 89.5 metara. Za samo pola boda je bila bolja od domaće takmičarke Lise Eder, a na podijumu je bila i Njemica Agnes Rajš. Ovom pobjedom je Nika preuzela vođstvo u generalnom plasmanu od Marujame Noromi iz Japana, a inače je u prethodne dvije sezone bila prva.

To nije sve

Ne, nije to "kraj" ove nevjerovatne porodice. U Kranju je prije 29 godina rođen i srednji brat Cene Prevc, koji ima srebro sa Olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine. Ima jedno mjesto na podijumu u karijeri i 2022. je nakon najbolje sezone u životu završio karijeru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!