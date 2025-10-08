logo
Da li je zbog ovoga Željko "odjavio" jedno pojačanje?

Da li je zbog ovoga Željko "odjavio" jedno pojačanje?

Autor Nemanja Stanojčić
0

Taran Armstrong dovodio se u vezu sa Partizanom, mediji iz Australije pisali su da je sve praktično završeno, a onda se dogodio potpuni zaokret.

Taran Armstrong nije potpisao za PArtizan zbog klauzule o NBA Izvor: YouTube/BC Partizan TV/Jacek Boczarski / AFP / Profimedia

Taran Amstrong (23) bio je na pragu dolaska u Partizan. Australijski mediji prenijeli su informaciju da su ostali samo sitni detalji do potpisivanja ugovora, a onda je uslijedio potpuni zaokret. Umesto crno-bijelih on je potpisao ugovor sa Dubaijem i ipak će zaigrati u Evroligi. Šta se desilo? Možda odgovor leži u jednoj posebnoj klauzuli.

Portal "BasketNews" donio je informacije o detaljima ugovora dvije strane. Navodno je Amstrong potpisao ugovor na "1+1" sezonu, ali da se u njemu nalazi i izlazna klauzula za NBA ligu na kraju tekuće sezone. Nije isključeno da je to bio jedan od razloga zbog kog je Željko Obradović odlučio da krene drugim putem.

Amstrong je imao dvosmjerni ugovor sa Golden Stejtom, mada je mnogo više vremena provodio u filijali Santa Kruzu i odlučio je da krene nekim drugim putem. Prije toga je u Australiji igrao za tri tima, a najbolji utisak ostavio je u Kaims Tajpansima gdje je imao prosjek od 17,1 poen, 4,6 skokova i 4,7 asistencija po utakmici.

