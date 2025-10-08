logo
Obradović pozvao navijače Partizana: "Dođite, razgovarajmo, da se drugi ne naslađuju"!

Autori Goran Arbutina Autori košarka
0

Željko Obradović uputio je poziv navijačima Partizana da dođu i da razgovraju sa njim ili čelnicima kluba i da se riješe nesporazumi koji postoje na početku nove sezone.

Željko Obradović pozvao navijače Partizana na razgovor Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan je novu sezonu započeo porazom u Dubaiju (89:76), pa je poslije toga vezao dvije pobjede u Areni, prvo protiv Armanija (80:78) u Evroligi, pa protiv Krke u ABA ligi (84:78). Bili su to prvi zvanični mečevi u pred punom dvoranom, a tu su se pojavili i problemi. Navijači nisu mogli da uđu u dvoranu na meč sa italijanskim timom, dugo su stajali ispred, klub se hitno oglasio, pa su onda skandirali prvom čovjeku kluba Ostoji Mijailovću zbog toga.

Crno-bijele sada čeka meč sa Efesom u Evroligi i uoči tog meča Željko Obradović pozvao je navijače da ostanu smireni i da dođu i da razgovaraju sa njim ili sa čelnicima kluba o stvarima kojima nisu zadovoljni.

"Sezona je tek počela, moramo da budemo smireni i da shvatimo da smo dobili licencu na tri godine. Ne bih volio da se ponavljaju situacije kao što je bilo u završnici meča kada su padali papirići i šta sve na parket. Nije to dobro za klub. Svi volimo Partizan, Partizan nam je u srcu. Svi smo prolazni, ovdje smo zbog Partizana i kada odem i ja ću biti navijač. Atmosfera koju naši navijači prave je prepoznata u Evropi i svijetu, oni su najveća snaga, treba da bodre igrače", rekao je Obradović.

Želi da izbjegne nove probleme, eventualne nove kazne Evrolige i da sve na tribinama prođe u najboljem redu.

"Bilo je još nekih stvari na prethodnoj utakmici sa kojima se ne slažem. Ne znam koji su razlozi. Ako ima nesporazuma, ukoliko ima nekih stvari sa kojima nisu zadovoljni. Mogu da dođu i da razgovaramo kada god hoće. I sa upravom kluba i sa mnom, da vidimo šta je problem. Mi smo porodica i stvari moramo da rešavamo unutar porodice, ne da se drugi naslađuju. Nemam nikakvu sumnju da ovih 20 i više hiljada ljudi dolazi zato što voli Partizan. Pokažite da ste najbolji, sve ovo ne bi imalo nikakvog smisla bez vas."

Šta se dešava sa centrom?

Izvor: MN PRESS

Nije htio iskusni stručnjak da priča previše o pojačanjima i o tome što Partizanu nedostaje centar. Na tržištu su, traže "peticu" za nastavak sezone.

"Svi su zdravi i veoma sam zadovoljan sastavom koji imamo. Ideja da dovedemo još jednog centra je aktuelna isključivo zato što smo tokom priprema imali trojicu povrijeđenih. Ako se desi još neka povreda... Prosto, moramo da mislimo i na to. Ima mnogo utakmica, mora da se balansira i minutaža. Imamo 13 igrača na treningu i treba da pravimo tako da su tu prisutna dva visoka igrača. Moramo da igramo isto kao protiv Armanija", jasan je Obradović.

Tagovi

Željko Obradović košarka KK Partizan

