"Moramo da popravimo dosta stvari": Željko nije zadovoljan poslije pobjede, vidio je gdje su problemi

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Po završetku meča i pobjede Partizana protiv Efesa Željko Obradović dao je kratku izjavu o svemu što se dešavao na meču.

Partizan Efes izjava Željka Obradovića Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je upisao drugu pobjedu u Evroligi u novoj sezoni. Poslije Armanija je u Areni pao i Efes (93:87). Dva potpuno različita poluvremena crno-bijelih, dominantno prvo i nešto slabije drugo. Na kraju je poslije dramatične završnice upisan trijumf, a o tome je pričao i Željko Obradović u izjavi odmah poslije meča.

"Vjerujem da smo odigrali sporije u drugom poluvremenu i zato smo im dozvolili da se vrate u meč. Oni su kvalitetan tim. Čestitam mojim igračima na prikazanom i navijačima na podršci", rekao je Obradović.

Složio se sa konstatacijom voditeljke da je Partizan pokazao karakter i hemiju u bitnim momentima, ali je primijetio i neke greške.

"To je dobro naravno, ali moramo da nastavimo. Tek je početak sezone, ima dosta stvari koje moramo da popravimo", zaključio je Obradović.

