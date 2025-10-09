Po završetku meča i pobjede Partizana protiv Efesa Željko Obradović dao je kratku izjavu o svemu što se dešavao na meču.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je upisao drugu pobjedu u Evroligi u novoj sezoni. Poslije Armanija je u Areni pao i Efes (93:87). Dva potpuno različita poluvremena crno-bijelih, dominantno prvo i nešto slabije drugo. Na kraju je poslije dramatične završnice upisan trijumf, a o tome je pričao i Željko Obradović u izjavi odmah poslije meča.

"Vjerujem da smo odigrali sporije u drugom poluvremenu i zato smo im dozvolili da se vrate u meč. Oni su kvalitetan tim. Čestitam mojim igračima na prikazanom i navijačima na podršci", rekao je Obradović.

Vidi opis "Moramo da popravimo dosta stvari": Željko nije zadovoljan poslije pobjede, vidio je gdje su problemi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Složio se sa konstatacijom voditeljke da je Partizan pokazao karakter i hemiju u bitnim momentima, ali je primijetio i neke greške.

"To je dobro naravno, ali moramo da nastavimo. Tek je početak sezone, ima dosta stvari koje moramo da popravimo", zaključio je Obradović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!